Weet wat je eet: de feestdagencalorieënclash NT

24 december 2018

09u04

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De meesten onder ons schuiven vandaag, morgen en de rest van de week aan bij rijk gevulde feestdissen. Dat er drank en eten in overvloed zal zijn, hoeven wij je niet te vertellen. Hoe je je weegschaal te vriend houdt in deze tijden van overvloed? Door slimme keuzes te maken!

Proost! Hef het juiste glas

• Champagne (76 kcal) versus gin-tonic (236 + 36 kcal) versus een pintje (45 kcal)

• Droge witte wijn (67 kcal) versus zoete witte wijn (96 kcal) versus rode wijn (68 kcal)

Het ene hapje is het andere niet

• Kaasblokjes (396 kcal) versus een stukje salami (352 kcal)

• Chips (542 kcal) versus groene olijven (147 kcal)

Wat eten we vandaag?

• Frietjes (249 kcal) versus kroketten (220 kcal) versus gratin dauphinois (147 kcal)

• Kalfsblanket (89 kcal) versus runderstoofvlees (117) versus vol-au-vent (93)

En als kers op de taart…

• Chocoladeflan (127 kcal) versus biscuit met botercrème en chocolade (461)

• Tiramisu (329 kcal) versus vanille-ijs (175 kcal)

• Pralines (547 kcal) versus madeleines (439 kcal)

Het aantal kcal is een gemiddelde van de populairste producten en dat telkens per 100 gram of ml. Bepaalde merken kunnen hoger of lager zijn in caloriewaarde.

Bron: De Belgische voedingsmiddelentabel, Nubel (vijfde uitgave, 2de druk).