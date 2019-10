Week van het Zien: 5 tips om je ogen in topconditie te houden TVM

07 oktober 2019

09u03 0 Fit & Gezond Bijna de helft van de Belgen heeft klachten over het gezichtsvermogen, maar er wordt nauwelijks iets aan gedaan. Nochtans kan een groot deel van het verlies voorkomen worden indien het in een vroeg stadium wordt gedetecteerd en behandeld. In de Week van het Zien (5 tot 12 oktober) wil de Algemene Opticiens- en Optometristenbond van België (APOOB) Belgen dan ook motiveren om een oogmeting te doen.

Het gaat niet zo goed met onze ogen. Doordat ons leven zich alsmaar meer afspeelt op smartphones en beeldschermen, worden we alsmaar vaker bijziend en stijgt de nood aan brillen contactlenzen zienderogen. Bijziendheid ontstaat als het oog langwerpiger wordt, doordat de achterkant van het oog naar achteren groeit. Daardoor komt het brandpunt van het beeld dat het oog bereikt niet op, maar voor het netvlies te liggen.

An sich is niet het scherm de oorzaak daarvan, maar wel dat we onze ogen voortdurend dwingen om zich aan te passen op korte afstand. Dat kan op den duur leiden tot afwijkingen aan het oog als je er niets aan laat doen (lees: een bril of contactlenzen dragen) en daarom roept het APOOB op om veel vaker een oogmeting uit te laten voeren. Cijfers van de vorige editie van de Week van het Zien leren namelijk dat 1 op de 3 nog nooit de ogen liet testen. Meer dan de helft ging de laatste vijf jaar niet op controle. Terwijl steeds meer mensen last hebben van pijnlijke, branderige, gevoelige of rode ogen. Dat was vorig jaar het geval bij bijna de helft van de screenings (42%). Een kwart van alle geteste personen werd doorverwezen naar de oogarts.

Hoe onderhoud je je zicht?

Minstens de helft van al het verlies van gezichtsvermogen kan worden voorkomen indien dit in een vroeg stadium wordt gedetecteerd en behandeld. Serge Bruninx, Vlaams-voorzitter van het APOOB: “Veel mensen beseffen pas bij een oogmeting hoeveel hun ogen zijn verslechterd. Wanneer ze dan eindelijk een bril opzetten of contactlenzen gebruiken, zien ze niet alleen beter, maar voelen ze zich ook beter. Zo worden ze zelfzekerder in de auto, op de fiets of wanneer ze hun job uitoefenen zonder hoofdpijn.”

5 tips om je ogen in topconditie te houden

1. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voeding een rechtstreekse impact heeft op verschillende oogziekten. Groene bladgroenten en koolsoorten zoals spinazie, boerenkool en broccoli zijn bijvoorbeeld zeer rijk aan luteïne, wat de ogen beschermt tegen de schadelijke vrije radicalen afkomstig van uv-licht. Vitamine B speelt dan weer een belangrijke preventieve rol bij cataract of staar en zorgt voor de aanmaak van homocysteïne, een aminozuur dat helpt bij de preventie van diabetische retinopathie (een oogprobleem bij oudere diabetes-patiënten, nvdr.) dat mensen blind kan maken. Je vindt het eveneens in groene groenten en in noten, wortelen, tomaten en aardappelen. Ook caroteen-rijke voeding, zoals wortels, mango, blauwe bessen, melk en eieren dragen bij om je zicht op peil te houden.

2. Het ledlicht – en in het bijzonder het blauwe licht – van computerschermen, smartphones, televisies en tablets is bijzonder vermoeiend voor onze ogen. Volg daarom de 20-20-regel: kijk elke 20 minuten 20 seconden van je scherm weg naar een voorwerp op 20 meter afstand. Dat geeft je ogen de rust die ze nodig hebben.

3. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat voldoende lichaamsbeweging oogproblemen kan voorkomen. Het helpt ook tegen ziektes als diabetes type 2 die niet rechtstreeks iets met je ogen te maken hebben, maar er wel effect op hebben. Daarnaast zorgt lichaamsbeweging ervoor dat de bloedtoevoer in het netvlies op peil blijft.

4. Roken is niet gezond, dat weten we ondertussen allemaal. Maar wist je dat het ook invloed heeft op je ogen? Dat komt doordat roken ervoor zorgt dat er minder beschermende antioxidanten in het lichaam afgenomen worden. Verstokte rokers hebben dan ook 5 keer meer kans op oogziektes als maculadegeneratie, glaucoom en cataract.

5. Laat je ogen eens in de 2 à 3 jaar checken als je een bril draagt. Bij het dragen van contactlenzen moeten de ogen minimaal eens per jaar gecontroleerd worden. Komen er (erfelijke) ziektes in je familie voor zoals glaucoom, maculadegeneratie of suikerziekte? Dan is het belangrijk om regelmatig een bezoek aan de oogarts te plannen.

