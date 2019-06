Week van het hartritme pakt uit met gratis cardiofitness en reanimatielessen VW

14 juni 2019

15u53 0 Fit & Gezond Na bijna 2.000 leerlingen van het secundair onderwijs te hebben onderwezen in reanimatie, opent de Week van het Hartritme nu de initiatielessen voor het grote publiek. Deze nationale sensibiliseringscampagne over hartritmestoornissen vindt plaats van 17 tot 21 juni.

Naast deze sessies om de reddende handelingen aan te leren en de talrijke hartritmecontroles, én om deze sleuteleditie te lanceren zoals het hoort, zijn er aanstaande zaterdag 15 juni ook 360 gelijktijdige cardiotrainingssessies opgezet in bijna 180 clubs van partner Basic-Fit.

Om de Belgische bevolking verder te sensibiliseren, breidt de vereniging van cardiologen de acties die ze elk jaar organiseert in het kader van de Week van het Hartritme verder uit: enerzijds worden er in elke provincie van het land initiaties in reanimatie georganiseerd om mensen doeltreffender en sneller te leren reageren bij een hartstilstand. Anderzijds is het ook mogelijk om het hartritme te laten controleren in ziekenhuizen overal in het land om zo een eventuele anomalie, zoals voorkamerfibrillatie (VKF), te ontdekken. Ten slotte, - een exclusief onderdeel van deze 10e campagne - kan iedereen op zaterdag 15 juni aan een cardiotrainingssessie deelnemen door naar de dichtstbijzijnde Basic-Fitclub te gaan!

“Al deze acties zijn gratis toegankelijk voor iedereen”, benadrukt Dr. Yves Vandekerckhove, voormalig voorzitter van de BeHRA en cardioloog aan het AZ Sint-Jan. “Als kers op de taart, hebben we dit jaar de kans om de nadruk te leggen op het belang van regelmatige lichaamsbeweging om het hart te trainen om beter vertrouwd te geraken met het ritme ervan.”

Een bijkomende nieuwigheid van 2019 zijn de “andere” hartritmestoornissen die dit jaar ook in de schijnwerper staan: tachycardie en extrasystolen. Deze worden toegevoegd aan VKF, dat één Belg op vier ouder dan 40 jaar treft, en hartstilstand, dat elke dag 30 landgenoten raakt waarvan er maar twee overleven. Zelfs als deze minder nefast zijn, is het belangrijk om deze twee aandoeningen die recent geïntegreerd zijn in de campagne niet te onderschatten. “Buiten bijzonder onaangename symptomen, kunnen deze stoornissen leiden tot ernstigere problemen”, legt Dr. Vandekerckhove uit. “Kamertachycardie kan bijvoorbeeld zeer schadelijk zijn.”

Op de interactieve kaart op www.mijnhartritme.be kan je meer te weten over de talrijke acties die in je buurt plaatsvinden.