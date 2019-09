Week van het Hart waarschuwt voor gevaar van suiker: zo verminder je je suikerinname Nele Annemans

25 september 2019

07u49

Bron: eigen berichtgeving, Goed Gevoel 4 Fit & Gezond De Week van het Hart, die dit jaar in het teken staat van de strijd tegen suiker, ging afgelopen maandag 23 september van start en eindigt op 29 september 2019, de Internationale Dag van het Hart. Eén Belg op de twaalf is immers nu al diabeet, tegen 2030 zal dat er 1 op de 10 zijn. De helft van de diabetespatiënten sterft door cardiovasculaire problemen. De Liga richt zich specifiek tot tieners, omdat je goede gewoontes het best vroeg aanleert. Wij geven alvast onze beste tips om je suikerinname te verminderen.

Dat we (veel) te veel suiker eten, is trouwens wetenschappelijk onderzocht. “Gemiddeld zo’n 100 gram per dag, wat overeenkomt met ongeveer 400 calorieën”, zei voedingsexpert Patrick Mullie (VUB) eerder al aan HLN. “Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden we onze suikerconsumptie moeten verlagen tot 25 gram per dag, wat voor velen onhaalbaar blijkt. Zelf raad ik aan de suikerinname te beperken tot 10% van je benodigde dagelijkse aantal calorieën: eet je 2.000 kcal per dag, dan is 50 gram het maximum.”

Volle rijst en granen

“Op zich heeft ons lichaam geen suiker nodig, maar koolhydraten”, gaat Mullie voort. “Die worden door het lichaam omgezet in glucose en zorgen er onder meer voor dat onze hersenen goed kunnen functioneren. Gezonde, complexe koolhydraten zitten in donker brood, volle rijst, producten op basis van volle granen ... Ook fruitsuikers zijn niet vergelijkbaar met pure suiker, omdat ze omgeven zijn door vezels, vitaminen en mineralen, allemaal voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft. Door bijvoorbeeld een appel te eten, krijg je een verzadigd gevoel. Drink je een cola, dan doet dit niets aan je verzadigingsgevoel. Het is dus geen zwart-witverhaal. Niet alleen de hoeveelheid suiker die je eet, telt, maar ook waaruit je die haalt.”

Al hebben al die verborgen suikers in voedingsmiddelen wel een negatieve invloed op onze gezondheid. Mullie: “Uit tal van studies blijkt dat kinderen op steeds jongere leeftijd tandbederf krijgen door te veel suikers te eten en te drinken. Een ander gevolg is overgewicht. Kinderen die bijvoorbeeld gesuikerde ontbijtgranen eten, zullen vaak meer dan het dubbele van de aanbevolen 30 gram eten om voldoende verzadigingsgevoel te bekomen. Daarnaast zijn gesuikerde producten minderwaardige voeding. Snoep en cola bevatten amper vitaminen, mineralen en vezels. Zelfs als je ondanks alle snoep en frisdrank een gezond gewicht bewaart, blijft de kwaliteit van je voeding minderwaardig.”

1. Wees op je hoede voor vetarme producten

Vetarme producten lijken gezond, maar zijn vaak slechter voor je dan hun vetrijke variant. Om de smaak te behouden wordt in vetarme voedingsmiddelen het vet vervangen door suiker. Geniet dus liever van de gewone producten want die bevatten minder suiker en een pak meer smaak.

2. Eet meer natuurlijke, gezonde vetten

Gezonde vetten zoals in noten en avocado’s stabiliseren je bloedsuikerspiegel en geven je langer een voldaan gevoel (wat betekent dat je minder snel naar die suikerrijke snack grijpt tijdens je energiedip).

3. Drink je koffie zwart

Veel koffiedrankjes zitten – hoe lekker ze ook mogen zijn – boordevol suiker. Het is misschien een beetje wennen, maar probeer jezelf te trainen om je koffie zwart te drinken – of met een beetje ongezoete amandelmelk als het echt moet.

4. Leer geheime suikers herkennen

In theorie zou het eenvoudig moeten zijn om toegevoegde suikers te herkennen. Je kijkt naar de ingrediëntenlijst en zoekt of er al dan niet suiker vermeld staat. Jammer genoeg vind je het zoete goedje ook onder heel wat andere namen terug op het etiket. Een gouden regel om die suikers op te sporen, is om in de ingrediëntenlijst op zoek te gaan naar woorden die eindigen op “ose”. Fructose, sucrose, sacharose en maltose zijn maar enkele voorbeelden. Raak vertrouwd met die andere namen om er zeker van te zijn dat je niet onbewust te veel suiker eet.

5. Winkel strategisch

Koekjes en chips vind je meestal in de middelste winkelgangen. Vers voedsel ligt dan weer vooral in de buitenste. Probeer dus mooi de omtrek van de supermarkt te volgen om zo min mogelijk verleid te worden door je favoriete toetjes. Je taille én je portefeuille zullen je dankbaar zijn.