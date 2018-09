Week van het Hart: 9 x de beste voeding om je hart gezond te houden Nele Annemans

25 september 2018

14u57

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Kan het eten van bepaalde voeding je risico op een hartaanval verminderen? Het is een vraag die veel mensen zich stellen, hart- en vaatziekten zijn immers de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Gelukkig is het antwoord ja. Maar welke voedingsmiddelen houden je hart nu gezond?

Het consumeren van veel fruit, groenten, vis, volkorenproducten, magere eiwitten en voeding die rijk is aan vezels en omega 3-vetzuren vormt zowat de basis voor het beschermen van je hart. Hier ontdek je waarom en welke voedingsmiddelen je dan precies moet eten om je hart zo gelukkig en gezond mogelijk te houden.

Voedingsmiddelen rijk aan omega 3-vetzuren

Vis als zalm, tonijn, sardines, ansjovis en makreel zijn rijk aan omega 3-vetzuren. "We weten dat voeding die rijk is aan omega 3-vetzuren ontstekingen kunnen verminderen en de bloeddruk verlagen", vertelt dokter en onderzoekster in de voedingseducatie Prima Khorana. Een andere bron van omega 3-vetzuren is alfa-linoleenzuur dat veel voorkomt in plantaardige oliën, noten zoals walnoten en amandelen, lijnzaad en lijnzaadolie.

Bessen

Kleurrijke bessen zitten boordevol gezonde fytonutriënten en vezels die goed zijn voor je hart en hart- en vaatziekten voorkomen. Khorana raadt aan om bijvoorbeeld bosbessen, aardbeien, veenbessen of frambozen te mengen met je yoghurt of volkorengranen.

Havermout

Als je je ochtend wil beginnen met een gezond ontbijt voor je hart, kies je volgens Khorana het best voor havermout. "Havermout verlaagt de slechte LDL-cholesterol en geeft je zeker tot de middag een voldaan gevoel." Voeg nog wat bessen en amandelen toe om je dag helemaal goed in te starten.

Rode, gele en oranje groenten

Felgelkleurde groenten zoals wortels, zoete aardappelen en rode pepers zitten boordevol carotenoïden, vezels en vitaminen, die allemaal goed zijn voor je hart.

Avocado’s

Er is een logische reden waarom avocado’s opduiken in elk dieet: ze zitten vol met enkelvoudige onverzadigde vetten die helpen je cholesterol te verlagen en de verharding in slagaders te verminderen.

Asperges

Asperges worden ook wel het witte goud genoemd, en terecht. Ze zijn namelijk gevuld met voedingsstoffen zoals bètacaroteen, foliumzuur en vezels, die je hart helpen te beschermen.

Tomaten

In felrode tomaten zit veel lycopeen, vitamine C en bètacaroteen die allemaal het risico op hartaandoeningen verlagen.

Citrusvruchten

Vruchten zoals sinaasappels en grapefruits bevatten een grote hoeveelheid flavonoïden en vitamine C, die een rol spelen bij de bescherming van je hart. "Flavonoïden verlagen het risico op beroertes en vitamine C zou het risico op hart- en vaatziekten verlagen", aldus Khorana.

Noten

Het lijkt erop dat je je niet zoveel zorgen hoeft te maken over het calorie- en vetgehalte in een handvol noten. Pistachenoten, walnoten en amandelen zitten immers boordevol vezels en vitamine E die je slechte cholesterol helpen te verlagen.

Welke voedingsmiddelen moet je vermijden?

Voor je hart vermijd je het best voedingsmiddelen met veel cholesterol en verzadigd vet zoals boter en worst of spek. Ook andere vleeswaren, sterk bewerkte voeding met veel suiker, frisdrank en te veel zout zijn nefast voor je hart.

Bron: goedgevoel.be