We zitten te veel op ons gat: 10 tips voor een betere houding Birte Govaerts

12 augustus 2019

08u45

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Een nieuwe werkweek. Dat betekent voor veel mensen vijf dagen neerzitten achter een bureau. We weten allemaal dat het ongezond is, maar waar we op moeten letten, is niet volledig duidelijk. Enkele tips om mee rekening te houden.

“Een ergonomische werkplek is niet alleen goed voor je prestaties, het bevordert ook je werktevredenheid”, beweert Veerle Hermans, verantwoordelijke ergonomie bij IDEWE en docent ergonomie aan de VUB. “Hier som ik de basisregels op voor gezond beeldschermwerk. Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met een ergonoom.”

1. “Stel je bureaustoel goed in. Ga daarvoor diep in je stoel zitten en zorg ervoor dat je benen een open hoek vormen, waarbij je bovenbeen lichtjes afhelt. Tussen de zitting van je stoel en je knieholte mogen vier vingers zitten. Steun met je lage rug of lende tegen de bolling van de rug van je stoel en zorg ervoor dat je armsteunen op ellebooghoogte staan wanneer je neerzit met ontspannen schouders. In een ideale wereld kan je kiezen voor een stoel die je kan instellen naargelang je lengte en gewicht.’

2. “Zet je werkblad op ellebooghoogte. Dat geldt zowel bij zittend als bij staand werk.”

3. “Plaats het beeldscherm recht voor je, op ongeveer vijftig à zeventig centimeter afstand en zorg ervoor dat de bovenkant van het scherm op ooghoogte komt. Kantel het scherm zodat het lichtjes schuin staat. Werk je continu met een laptop? Zorg dan ofwel voor een extra extern scherm ofwel voor een laptophouder met extra toetsenbord en muis.”

4. “Plaats het toetsenbord dichtbij, zodat je ellebogen niet verder dan je schouders komen en er ruimte is om met je pols lichtjes op de tafel te steunen.”

5. “Check dat de muis goed in de hand en naast het toetsenbord ligt.”

6. “Als je nog veel met papieren documenten werkt, dan is een documenthouder tussen scherm en toetsenbord aan te bevelen.”

7. “Vermijd om continu statisch stil te zitten en breng wat variatie in je houding. Een dynamische bureaustoel is aan te bevelen.”

8. “Neem micropauzes, liefst om het halfuur. Sta daarbij recht en wandel rond. Probeer je totale zittijd op dagbasis te beperken tot acht uur. Let op: vrije tijd is hierbij inbegrepen!”

9. “Zorg voor voldoende ruimte op je werkblad: vaak liggen er naast de computermuis mappen of documenten, waardoor je krampachtig gaat bewegen.”

10. “Verhoog je leescomfort door lichtreflecties in je scherm te vermijden. Vermijd ook dat je rechtstreeks in lichtbronnen kijkt. Is je lettertype te klein? Buig dan niet met je hoofd naar het scherm om beter te lezen, maar vergroot het.”