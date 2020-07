We slapen meer sinds de coronapandemie: slaapexpert Annelies Smolders legt uit waarom dat zo goed is voor je lijf

Later naar bed, maar er ook later weer uit: de uitbraak van Covid-19 blijkt een invloed te hebben op ons slaappatroon. Expert Annelies Smolders (ontwikkelaar start to sleep online slaaptherapie) legt uit waarom het zo belangrijk is om voldoende nachtrust te krijgen.

Fit & Gezond Later naar bed, maar er ook later weer uit: de uitbraak van Covid-19 blijkt een invloed te hebben op ons slaappatroon. Expert Annelies Smolders (ontwikkelaar start to sleep online slaaptherapie) legt uit waarom het zo belangrijk is om voldoende nachtrust te krijgen.

Uit data die verzameld werd door de app Sleepscore blijkt dat we sinds het uitbreken van de coronapandemie gemiddeld later naar bed gaan dan ervoor. Die late bedtijd wordt gelukkig wel gecompenseerd door het vele thuiswerken, wat ervoor zorgt dat we gemiddeld 23 minuten later dan voorheen kunnen opstaan. Hierdoor winnen we ongeveer zeven minuutjes aan slaap. Niet slecht, als je weet dat elk beetje extra slaap al een wereld van verschil kan maken.

Zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse slaapexpert Rebecca Robbins dat mensen die minder dan de algemeen aanbevolen 7 uur per nacht slapen, tot vier keer meer kans maken om een virale infectie op te lopen. Dat verwondert slaapexpert Annelies Smolders helemaal niet. “Het is geen geheim dat onze slaap een grote invloed heeft op onze gezondheid. Als je té lang onder je ideale slaappotentieel blijft, dan word je veel sneller ziek én blijf je dat ook langer. Een gebrek aan slaap tast bovendien ook het immuunsysteem aan. Dat heeft alles te maken met het feit dat we antistoffen en een groeihormoon produceren tijdens het slapen. Dit hormoon zorgt er bij kinderen voor dat ze groeien en gezond blijven en heeft bij volwassenen het effect dat we van ziektes genezen en er antistoffen tegen kunnen aanmaken.”

Wie te lang beknibbelt op slaap en niet voldoende uurtjes nachtrust krijgt, loopt dus ook het risico om bepaalde hormonen of stoffen niet aan te maken. “Op die manier heeft onze slaap meteen ook een invloed op ons gewicht”, verklaart Smolders. “Tijdens onze slaap maken we namelijk ook eetregulerende hormonen aan. Wanneer je niet genoeg slaapt, heb je onvoldoende van die hormonen en zal je veel meer snoepen of overeten.”

Ons slaappotentieel verschilt van mens tot mens, even hard als onze schoenmaat Slaapexpert Annelies Smolders

Maar of dat nu wil zeggen dat je krampachtig moet vasthouden aan die zogenaamd ideale zeven uur per nacht is nog maar de vraag. “Hoeveel slaap je nodig hebt hangt af van persoon tot persoon”, aldus Smolders. “Waar de één acht uur per nacht nodig heeft om goed uitgeslapen wakker te worden, heeft de ander vaak al voldoende aan zeven uurtjes of zelfs zes en een half. Ons slaappotentieel verschilt van mens tot mens dus even hard als onze schoenmaat. Bovendien vermindert onze slaapbehoefte met het ouder worden.”

Een pleidooi voor voldoende slaap

Ben je doorgaans een goede slaper, maar ging je een nachtje te laat naar bed? Dan laten de gevolgen daarvan zich de volgende dag al voelen. “Dan kan je al last hebben van 32 procent minder concentratievermogen”, weet Smolders. “Mensen die langere tijd slecht slapen merken dan ook dat dit een spectaculaire - zij het dan wel in de negatieve zin - invloed heeft op hun gezondheid. Ze zijn kapot, mentaal gebroken en fysiek op. Gelukkig merk je ook snel weer beterschap eens het slapen beter gaat. Al moet je wel rekenen dat alle kwalen - die het gevolg zijn van langere tijd onvoldoende slapen - pas na een maand of drie weer verdwenen zijn.”

Vermoeidheid is niet altijd het gevolg van onvoldoende slaap Slaapexpert Annelies Smolders

Zorgen voor voldoende nachtrust is dus een belangrijke factor om zowel mentaal als fysiek gezond te blijven. Al hoef je niet meteen te panikeren wanneer je eens een nachtje minder slaapt. “Je moet verloren slaap niet zozeer inhalen qua duur, maar wel qua diepte”, legt de slaapexpert uit. “Heb je eens een slechte nacht gehad, dan is dat geen ramp. Ga de volgende avond weer gewoon naar bed wanneer je een goede slaapdruk voelt. Op die manier beland je sneller in een diepere droomslaap en haal je die verloren uurtjes een beetje in dankzij een kwalitatieve, diepe slaap.”

Voel je je toch nog moe, zelfs al heb je goed geslapen? Dan is het volgens de slaapexpert aan te raden om een halfuurtje langer te slapen. “En dat wil inderdaad zeggen dat je een halfuur vroeger naar bed moet”, zegt Smolders. “Hou er daarnaast wel rekening mee dat een vermoeid gevoel gedurende de dag niet altijd te maken heeft met een gebrek aan slaap. Vaak zijn slechte eetgewoontes of zelfs werken in een kantoor met weinig natuurlijk licht de boosdoeners die een gevoel van vermoeidheid kunnen oproepen tijdens de dag.”