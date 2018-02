We onderschatten hoeveel we eten: 5 manieren waarop je ongemerkt extra calorieën binnen krijgt ND

22 februari 2018

08u14

Bron: BBC Health 5 Fit & Gezond Wie ooit al eens een caloriedagboek heeft bijgehouden, zal ongetwijfeld geschrokken zijn: er gaan heel wat meer pondjes door dat mondje dan je zelf zou inschatten. Volgens een Britse studie onderschat één derde van de mensen hoeveel ze echt eten. Deze vijf valkuilen doen ons onbewust meer calorieën opnemen dan we eigenlijk denken.

Eén derde van de Britten onderschat hoeveel ze effectief eten per dag, volgens een analyse van de Britse Office for National Statistics bij 4.000 Britten. De studie suggereert dat Britse mannen meer dan 3.000 kilocalorieën per dag eten, terwijl ze denken dat dit er maar 2.000 zijn. Voor vrouwen gaat het over een geschatte 1.500, terwijl ze in realiteit aan 2.500 kcal komen. Ter vergelijking: de dagelijks aanbevolen gemiddelde hoeveelheid bedraagt 2.500 kcal voor mannen en 2.000 kcal voor vrouwen. Al kunnen dat er meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel je beweegt per dag, of je sportief bent en hoe snel je metabolisme werkt.

Voedingsdeskundige Dr. Alison is niet verbaasd over de resultaten van deze studie. "Onderschatten hoeveel je echt eet, is een typisch fenomeen dat we altijd terugzien bij enquêtes rond diëten." Dankzij de gegevens van de studie, kunnen ze ook vijf veelvoorkomende valkuilen opsommen die ons meer doen eten dan we zelf door hebben.

Fit & Gezond 1. Gezonde voeding à volonté

Een volkoren toast met zalm en avocado, en noten als tussendoortje: allemaal gezonde en voedzame ingrediënten, maar ze zijn ook calorierijk, waardoor je inname al snel aantikt. Gezonde voeding wil nog niet zeggen dat je er onbeperkt van mag eten. Noteer eens wat je dagelijks in je mond stopt om er een overzicht van te krijgen. Public Health Engeland adviseert een ontbijt van 400 kcal, en 600 kcal voor lunch en avondeten, zodat er nog genoeg ruimte overblijft om iets te snacken en drinken tussendoor.

2. Uit eten gaan

Zelfs als je voor een gezond slaatje of een soep kiest op restaurant, reken maar dat er extra calorieën in je maaltijd zitten dan wanneer je het zelf zou bereiden. Een beetje room of wat olie voor meer smaak, groenten bereiden met veel boter of een rijkelijke vinaigrette: voor je het weet is die salade even calorierijk als een gezonde avondmaaltijd thuis.

3. Portiegroottes

Nog een valkuil op restaurant: de porties zijn er veel groter dan wanneer je zelf zou koken. Maar ook thuis kan je meer eten dan eigenlijk voor één persoon bedoeld is. Kijk maar eens op de verpakking van wat producenten als "een portie" beschouwen bij bijvoorbeeld ontbijtgranen en vergelijk met wat je zelf in je kommetje opschept.

4. Snacks onderweg

Met grote honger onderweg naar huis al iets kopen om te eten, snel een blokje kaas afsnijden tijdens het koken omdat je maag al rammelt of een stuk taart van een jarige collega. Dit soort onvoorziene calorieën tikt snel aan. Bovendien zijn de snacks die je snel in je mond propt uit grote honger zelden rauwe wortels of een appel, en eet je ze zo gedachteloos op dat je bijna vergeet dat je ze tussendoor hebt gegeten.

5. Drankjes

Een groot glas wijn kan evenveel calorieën bevatten als een donut, een vijftal pintjes zijn dan weer het equivalent van een bescheiden lunch. En dan hebben we het nog niet over suikerrijke frisdrank die je misschien niet meetelt in je dagelijkse calorie-opname. Hou in het achterhoofd dat ook drankjes snel je calorie-opname de hoogte injagen, terwijl ze meestal geen voedzame stoffen voor je lichaam aanleveren.