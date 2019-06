Water beu? Ook deze voedingsmiddelen houden je gehydrateerd Nele Annemans

27 juni 2019

11u05 0 Fit & Gezond Deze heerlijke voedingsmiddelen zijn door hun hoge watergehalte niet alleen verfrissend tijdens deze warme zomerdagen, maar ook goed voor je lijn. Win-win!

Komkommer

Watergehalte: 96,7%

Deze zomerse groente, die het meeste water bevat van allemaal, is perfect om toe te voegen aan je salade of te serveren met wat hummus.

IJsbergsla

Watergehalte: 95,6%

Gezondheidsdeskundigen raden vaak aan om meer donkere bladgroenten zoals spinazie of Romeinse sla te eten, die veel vezels en voedingsstoffen zoals foliumzuur en vitamine K bevatten, maar qua watergehalte scoort ijsbergsla het hoogst. Voeg dus gerust enkele bladeren toe aan je salade als de temperatuur begint te stijgen.

Selderij

Watergehalte: 95,4%

De legende dat selderij negatieve calorieën bevat, is niet helemaal waar, maar net zoals alle voeding met een hoog watergehalte bevat selderij heel weinig calorieën en veel vezels.

Radijzen

Watergehalte: 95,3%

Met hun pittig-zoete smaak zijn radijzen een absolute must in al je zomerse salades. Bovendien zijn ze niet alleen hoog in watergehalte, maar zitten ze ook boordevol antioxidanten.

Tomaten

Watergehalte: 94,5%

Tomaten smaken heerlijk in al je salades, tussen een broodje of bij andere gerechten. Vrienden op bezoek? Maak dan een lekkere appetizer met snoeptomaatjes, blaadjes basilicum en bolletjes mozzarella.

Groene paprika’s

Watergehalte: 93,9%

Alle paprika’s hebben een hoog watergehalte, maar de groene bevatten nog net iets meer water dan hun gele en rode tegenhangers.

Bloemkool

Watergehalte: 92,1%

Misschien een beetje onverwacht maar ook bloemkool zit naast zijn vele vitamines ook boordevol water.

Watermeloen

Watergehalte: 91,5%

Minder verrassend, maar watermeloen mocht niet ontbreken in het lijstje. Met een watergehalte van 91,5% meteen ook goed voor de meest hydraterende fruitsoort.

Spinazie

Watergehalte: 91,4%

Spinazie is niet alleen hoog in watergehalte, maar ook rijk aan tal van vitamines en mineralen. Kortom, een absolute topper om toe te voegen aan je voedingspatroon.

Stervrucht

Watergehalte: 91,4%

Deze tropische fruitsoort, ook wel bekend als carambole, heeft een sappige textuur die lijkt op die van een ananas. De opvallende vorm oogt mooi in een fruitsalade of als garnering bij een cocktail.

Aardbeien

Watergehalte: 91%

Aardbeien zijn niet alleen hét ideale tussendoortje om je te hydrateren, maar ook heerlijk als zoete toets bij je yoghurt of in een smoothie.

Broccoli

Watergehalte: 90,7%

Net zoals zijn broertje bloemkool zit rauwe broccoli tjokvol water en voegt hij wat extra bijt toe aan je salade.

Pompelmoes

Watergehalte: 90,5%

Een van onze favoriete fruitsoorten is zonder twijfel pompelmoes. Let alleen wel op als je medicatie neemt. Die combinatie kan immers erge gevolgen hebben voor je gezondheid zoals acuut nierfalen, ademhalingsfalen, maag- en darmbloedingen, niertoxiteit en zelfs tot de dood.

Babywortels

Watergehalte: 90,4%

Babywortels zouden uit nog net iets meer water bestaan dan grote wortels. Bovendien zijn ze superhandig om mee te nemen en heerlijk bij wat hummus of guacamole.

Cantaloupe

Watergehalte: 90,2%

Deze sappige meloensoort is erg laag in calorieën en heeft een grote voedingswaarde. Zo bevat een kwart slechts 50 calorieën, maar levert hij je wel 100% van je dagelijkse hoeveelheid vitamine A en C.