Wat zijn die witte pluisjes in de lucht? Liesbeth De Corte

17 mei 2018

11u02 3 Fit & Gezond Heb jij het ook al gemerkt? Er vliegen tegenwoordig zo veel pluisjes door de lucht, dat het haast lijkt te sneeuwen. Maar waar komen die vandaan en wat is het eigenlijk?

Een ding is zeker: ze irriteren een bepaalde collega mateloos. “Het is toch niet normaal, het lijkt wel alsof het sneeuwt”, zei ze met dichtgeknepen ogen. “Die verdomde pollen”, klonk het nog. Al snel ontstond er een discussie: wat zijn die witte pluisjes eigenlijk?

We werden het maar niet eens, en deden snel een beroep op Google. Wat blijkt: het zijn géén pollen. Mensen met een allergie moeten dus niet beginnen panikeren als ze plots vreemde dingen zien ronddwarrelen in de lucht. Het gaat wél om donsachtige zaden van de populier en de wilg of vruchtjes van de paardebloem. Zulke pluisjes zijn niet allergieverwekkend. Tegen eind juni verdwijnen ze opnieuw.

Pollen of stuifmeelkorrels zijn trouwens quasi onzichtbaar voor het blote oog. Pas als je ze onder een microscoop legt, zien ze eruit als bijzondere bolletjes.

Meer over Google

human interest