Wat zijn cortisol-bewuste work-outs? LDC

17 juni 2019

16u48

Bron: MindBodyGreen 1 Fit & Gezond Als je gestresseerd bent, kan een stevige work-out helpen om je gedachten te verzetten. Maar sommigen - zeker mensen die last hebben van chronische stress - voelen zich na zo’n sportsessie helemaal uitgeput en futloos. Gelukkig bestaan er bepaalde sportoefeningen die je cortisolniveau net verlagen.

Cortisol staat ook wel bekend als het stresshormoon. Op zich is dit stofje niet negatief: het wordt aangemaakt als je last hebt van stress, zodat je een langere tijd alert kunt blijven. Zo zorgt het ervoor dat er meer glucose in je bloed komt, waardoor je lichaam meer energie krijgt en beter kan presteren. Maar als je te lang rondloopt met stress blijven de cortisolwaarden te hoog. Dat is wél slecht nieuws: verschillende studies hebben immers aangetoond dat dit zorgt dat je angstiger bent, gewicht kunt bijkomen én meer risico loopt op een depressie, hartproblemen en slaapproblemen.

Vaak wordt gezegd dat je eens goed in het zweet werken helpt tegen stress, maar wist je dat sommige sporten je cortisolniveau net de hoogte injagen? Denk maar aan crossfit of hardlopen. Voor de meesten is dat geen probleem omdat de waarden zich na een kwartiertje alweer herstellen. Maar wie opgezadeld zit met veel stress, kan zich achteraf net extra uitgeput voelen. Gelukkig zijn er ook andere sporten die net een positief effect hebben op het stresshormoon. Zo heeft een studie uit 2017 van de Universiteit van Sydney aangetoond dat yogi’s al na één sessie beter omkunnen met stress. Andere voorbeelden van cortisol-bewuste sporten zijn pilates, wandelen, rustig joggen en zwemmen.

Timing

Ook het moment dat je in beweging schiet kan een effect hebben op de hoeveelheid stress en je humeur. Zo raden onderzoekers uit Milaan aan om na te gaan wanneer jij je het best in je vel voelt. Als je op dit moment in actie schiet, zou de cortisolpiek na het sporten niet zo groot zijn. Ochtendmensen doen er dus goed aan om in de vroege voormiddag enkele work-outs uit te oefenen. Die redenering geldt ook voor avondmensen: zij gaan het best ‘s avonds zwemmen of joggen.