Wat werk het best voor gewichtsverlies: een vet- of een koolhydraatarm dieet? Nele Annemans

19 maart 2019

08u56

Over koolhydraat- en vetarme diëten vloeide al menig wat inkt. De ene zweert erbij om alle granen, fruit en andere koolhydraten te schrappen om af te vallen, anderen bannen dan weer zoveel mogelijk rood vlees, zuivel en andere vette voedingsmiddelen uit hun dieet. Maar welk werkt nu het best? Allebei, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Voor een studie, die gepubliceerd werd in het medische tijdschrift Journal of the American Medical Association, werden 600 zwaarlijvige mensen tussen de 18 en 50 jaar een jaar lang onderzocht. Allereerst werden ze aangespoord om minder suiker, geraffineerde voeding en transvetten te eten en meer groenten. De proefpersonen moesten geen calorieën tellen, maar ze werden wel aangemoedigd om gezondere eetgewoonten aan te nemen zoals thuis koken en de tijd nemen om te eten. Daarnaast werd de ene helft van de groep gevraagd om het aantal koolhydraten dat ze aten aanzienlijk te verminderen. De andere helft moest de helft minder vet eten.

Het resultaat? De afvallers slaagden erin om bijna hetzelfde aantal kilo’s te verliezen. Zo bedroeg het gemiddelde gewichtsverlies 5 kilogram bij de groep die het verarmde dieet volgde en 6 bij de mensen die koolhydraten schrapten uit hun menu. Toch varieerden de resultaten erg van persoon tot persoon. Zo verloor een iemand maar liefst 27 kilogram, terwijl een andere proefpersoon 9 kilogram aankwam.

Hoe dat komt? Het gewichtsverlies zou meer te maken hebben met de manier waarop ze aten, dan met wat ze in hun mond stopten. De meest succesvolle afvallers, ongeacht tot welke groep ze behoorden, gaven immers aan dat hun relatie met voeding verbeterd was, ze bewuster aten en vaker thuis kookten, dingen die de mensen die geen gewicht verloren niet rapporteerden.