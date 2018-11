Wat veroorzaakt die plotse kuit- en voetkrampen en de behoefte om je benen te bewegen ‘s avonds? TVM

26 november 2018

Tintelingen, jeuk en plotselinge krampscheuten in kuit of voet waardoor het moeilijk is om stil te blijven liggen. Meestal net voor het slapengaan. Komen deze symptomen je bekend voor? Dan heb je wellicht last van het Restless Legs Syndrome of in het Nederlands het 'rusteloze benen'-syndroom (RBS). Waar komt dat vandaan en wat doe je ertegen?

Naar schatting zou het ‘rusteloze benen’-syndroom bij ongeveer 10% van de mensen voorkomen. Vrouwen hebben er veel vaker last van dan mannen en het komt ook meer voor bij mensen op leeftijd. Bij RBS krijg je een onaangenaam gevoel in je benen. Tintelingen, jeuk of krampen kunnen je flink doen afzien. De kramp schiet meestal door tot diep in de kuiten, in de voeten of bovenbenen en begint meestal van zodra ja gaat zitten in de zetel ’s avonds of wanneer je net in bed ligt. Dat gaat gepaard met de bijna onbedwingbare behoefte om je benen te bewegen, vandaar ook de naam.

Wat is de oorzaak?

Er is niet maar één oorzaak van RBS. Zo kan de klacht bijvoorbeeld optreden door een tekort aan ijzer, magnesium of calcium, wat je relatief makkelijk kan oplossen met voeding of supplementen. Maar het kan bijvoorbeeld ook aan verkeerd schoeisel liggen, overmatig alcoholgebruik, reuma, suikerziekte of aan medicijnen zoals antidepressiva of antipsychotica. Nog andere mogelijk oorzaken zijn te weinig water drinken overdag en weinig bewegen.

Wat doe je eraan?

Zoals hiervoor al gezegd, kan RBS opgelost worden door je voeding aan te passen of supplementen te nemen, moest daar de oorzaak liggen. Ook meer water drinken en meer bewegen kan soelaas bieden, net als je medicatie aanpassen. Om erachter te komen wat voor jou persoonlijk de oorzaak is van die rusteloze benen, ga je best langs de dokter. In extreme gevallen kan die bijvoorbeeld het medicijn Pramipexol voorschrijven wat normaal gezien gebruikt wordt bij mensen met de ziekte van Parkinson maar in lage dosis ook kan helpen tegen RBS.

Op korte termijn helpt de voeten warm houden in bed en even een stukje wandelen. Ook je voet stretchen tegen een muur of met een riem rond je voet je kuitspieren rekken, kan deugd doen. Net als een warm bad nemen of een warm kompres of kersenpitkussen tegen je kuiten/voeten houden.

Zeldzame variant

Hoewel RBS vooral ’s avonds en ’s nachts voorkomt, bestaat er ook een zeldzamere variant, in medisch jargon: periodic limb movement disorder (PLMD). Hierbij treden de klachten enkel ’s nachts op, waarbij de ‘patiënt’ er niets van merkt. Dan maak je regelmatig een soort van stuiptrekking met je benen. Opvallend is dat als je wakker wordt, je geen idee hebt dat het je eigen benen waren die je gewekt hebben. Op dat moment liggen die er immers vredig bij. Wie een partner heeft, zal dit waarschijnlijk snel door hem of haar weten. Maar als je alleen slaapt kan het lang duren voor de diagnose gesteld wordt. Problematisch omdat je er op den duur chronisch vermoeid van kunt worden.

Slaap je al tijden slecht maar heb je geen idee waar dat aan ligt? Ga dan langs een slaapkliniek, want daar zullen ze snel kunnen zien wat er aan de hand is door je te monitoren in je slaap.