Wat je zelf kan doen thuis om verspreiding van de griep tegen te gaan ND

22 januari 2018

15u02

Bron: The Washington Post 9 Fit & Gezond De griep is sinds vorige week officieel in het land, en er wordt hier en daar al duchtig op los gekucht, geniesd en gerild. Een woonst delen met iemand die al een virus te pakken heeft, verhoogt de kans dat ook jij bedlegerig bent binnenkort. Wil je het gevaar op besmetting zoveel mogelijk inperken? Volg dan deze zes tips van Good Housekeeping op.

Was zo vaak mogelijk je handen

De belangrijkste regel om het verspreiden van ziektekiemen tegen te gaan? Was regelmatig je handen. Verspreid de zeep voldoende - ook tussen je vingers - en vergeet je duimen niet grondig te wassen. Kies bij voorkeur voor een zeep met een pompje, om zo weinig mogelijk bacteriën te verspreiden. Scrub ongeveer 20 seconden stevig, spoel af en maak je handen goed droog.

Isoleer je tandenborstel

Zodra iemand van je gezin ziek is, doe je er goed aan de tandenborstel van dat familielid apart te bewaren. Zet je de besmette tandenborstel dicht bij de andere, dan is de kans op besmetting groter. Vervang eventueel de tandenborstel van de zieke zodra die genezen is.

Ververs regelmatig de lakens

Een zieke partner? Hoe weinig romantisch het ook klinkt, het is verstandiger om tijdelijk even apart te slapen om besmetting te vermijden. Hou daarnaast het beddengoed schoon door het regelmatig te verversen. Kussenslopen vervang je best om de paar dagen, handdoeken was je bij voorkeur na één à twee dagen gebruiken.

Papier in plaats van stof

Een gemeenschappelijk handdoekje voor de handen in het toilet of de keuken is bij besmette huisgenoten niet het beste idee. Laat de zieke persoon tijdelijk keukenrol gebruiken in plaats van een handdoek, om te vermijden dat de ziektekiemen via de handdoek verspreid raken. Drink ook niet van hetzelfde glas en was bestek en servies van de zieke persoon zorgvuldig af.

Maak de afstandsbediening goed schoon

Wie ziek is, brengt hoogstwaarschijnlijk heel wat uurtjes door in de zetel onder een dekentje, zappend van shoptelevisie naar de zoveelste herhaling van een oude soap. De afstandsbediening van de televisie hangt dan ook vol met ziektekiemen. Maak die regelmatig schoon met bijvoorbeeld antibacteriële doekjes, en maak ook deurklinken en lichtschakelaars dagelijks proper.