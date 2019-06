Exclusief voor abonnees Wat je wel (en niet) moet drinken in de hitte Redactie

24 juni 2019

16u59

Bron: De Morgen 0 Fit & Gezond Wat moet je drinken bij warm weer? Water natuurlijk, liefst zo koud mogelijk. Of juist niet? Wat je beter wel en niet kan inschenken om uitdroging en oververhitting tegen te gaan, plus tips voor de lekkerste dorstlessers.

Koude frisdrank helpt tegen de dorst, maar let erop dat je genoeg drinkt

Een dorstig mens neemt bij voorkeur een koud biertje of een koel glas frisdrank, maar waarom eigenlijk? En is zo'n slok koude frisdrank wel de beste keus voor een warm lijf?

Het zijn de hersenen die scherp in de gaten houden of ons lichaam vocht nodig heeft en dan een dorstprikkel opwekken. De dorst verdwijnt zodra de metertjes in de hersenen registreren dat het vochttekort is aangevuld waarbij receptoren, een soort antennes in mond en keel, een belangrijke rol spelen. Kou heeft een scherpere uitwerking op de receptoren, alsof ze licht geïrriteerd raken. Hetzelfde geldt voor koolzuur. Daardoor lijkt de dorst sneller voorbij.

'Als je ijskoud water drinkt, loop je sneller kans op uitdroging omdat je sneller denkt dat je dorst is gelest'

Maar zo'n koud bubbeldrankje kan ook nadelig zijn. Proefpersonen uit een Amerikaans onderzoek dronken van koud water met koolzuur veel minder dan van water zonder prik op kamertemperatuur. Opmerkelijk genoeg dachten ze zelf dat ze meer vocht hadden genuttigd dan in werkelijkheid. Kortom: als je ijskoud water drinkt, loop je sneller kans op uitdroging omdat je sneller denkt dat je dorst is gelest.

Voor de vochtbalans mag koud water minder geschikt zijn, voor het regelen van de lichaamstemperatuur is het koelen van de binnenkant wél effectief. Dat kan beter met zaken als waterijs of schaafijs ('snow cones', zie de foto van gewezen president Obama) dan met koud water, ontdekten Australische wetenschappers. Zulke soort ijsjes slikken we immers niet meteen door, maar warmen we even voor in de mond en die fase, waarin het ijs van vast naar vloeibaar gaat, onttrekt nog eens extra warmte aan het lichaam. Wie het lukt een liter schaafijs weg te werken, koelt de lichaamstemperatuur af met een halve graad.

