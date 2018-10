Wat je moet weten voor je van anticonceptie verandert Liesbeth De Corte

09 oktober 2018

17u06 0 Fit & Gezond Zeg iets over 'de pil' en iedereen weet onmiddellijk waarover het gaat. Toch is de populariteit van de anticonceptiepil de laatste jaren aan het dalen en gaan steeds meer vrouwen op zoek naar een alternatief. Maak jij dezelfde overweging? Dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Iedereen op deze aardbol is uniek. Het is dan ook logisch dat we niet allemaal gebaat zijn bij hetzelfde voorbehoedsmiddel. Vergeetachtige dames zoeken misschien best een alternatief voor hun pil. Wie zich zorgen maakt over de hormonen in z'n lichaam, kan kiezen voor het condoom of een koperspiraal.



"De zoektocht naar jouw ideale anticonceptiemiddel is geen sinecure. Doorgaans reageert iedereen daar anders op en moet je uittesten wat voor jou werkt", zegt dr. Navya Mysore aan het lifestylemagazine POPSUGAR. Om je alvast wegwijs te maken binnen het aanbod, hebben wij eerder al een beslissingsboom opgesteld.



Nog volgens Mysore kan het zijn dat het veranderen van anticonceptiemiddel ook gevolgen heeft voor je lichaam. Denk aan tussentijds bloedverlies, hoofdpijn, een lager libido en moodswings. Wie overweegt om de pil, spiraaltje, condooms of hormoonpleister te vallen voor een ander alternatief, houdt de volgende dingen best in het achterhoofd.

- Overweeg je om een koper- of hormoonspiraal te laten plaatsen? Mysore raadt aan om eerst informatie in te winnen bij je huisarts of gynaecoloog, specifiek over hoe het spiraaltje geplaatst wordt. Meestal gebeurt het pijnloos, maar sommige vrouwen ervaren toch een soort kramp.

- Wie wisselt van anticonceptiemiddel voorziet best een plan B. Wie niet zwanger wil geraken, gebruikt minstens 7 dagen lang best condooms.

- Ben je het gedoe met de pil beu en wil je liefst zo weinig hormonen in je lijf? Dan zijn condooms een goede alternatieve optie. Maar voor je in je uppie deze beslissing maakt, knoop je best een gesprek aan met je partner. Check of jullie op dezelfde lijn liggen en of jullie het beiden zien zitten om elke keer een rubbertje te gebruiken.

- Wanneer je van de hormoonspiraal wil overschakelen naar de pil, klop je best even aan bij je huisdokter. Dat is zeker het geval als je in het verleden last hebt gehad van migraine met aura. Dat is een type migraine waarbij de hoofdpijn voorafgegaan wordt door neurologische symptomen zoals flikkeringen of sterretjes in het gezichtsveld. In dat geval is de kans groot dat je enkel en alleen de minipil mag gebruiken, oftewel de pil die alleen het progestageen-hormoon bevat.

- Een voorbereide vrouw is er twee waard. In dat opzicht: weet dat de overgangsperiode gepaard zal gaan met hoofdpijn, misselijkheid en fikse humeurwisselingen.