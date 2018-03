Wat is ‘sleepstorming’ en kan het je echt productiever maken? TVM

26 maart 2018

17u45 0 Fit & Gezond 'Slaap er maar een nachtje over', zeggen we vaak tegen iemand die een belangrijke beslissing moet nemen. Een alom bekend gezegde, dat volgens de meditatiewebsite Calm ook daadwerkelijk werkt. Ze noemen het ‘sleepstorming’, van brainstormen, maar dan in je slaap.

Het principe is in feite best simpel. Sleepstorming betekent je brein trainen om tot nieuwe ideeën te komen terwijl je slaapt. En het gaat op deze manier in zijn werk: voor je gaat slapen, denk je aan een probleem dat je graag opgelost zou zien. Geen grote levensvragen als ‘moet ik scheiden van mijn partner?’, wel bijvoorbeeld ‘hoe maak ik die werkpresentatie van morgen interessanter?’. Sluit je ogen en denk een paar minuten aan een oplossing voor het probleem. Schrijf daarna in een notitieboekje op wat je bedacht hebt. Focus je vervolgens op iets helemaal anders voor je gaat slapen.

De volgende ochtend zou je wakker moeten worden met een heleboel nieuwe ideeën, die je dan ook weer best direct moet opschrijven voor je ze vergeet. Ook doorheen de dag kun je nog op nieuwe briljante ideeën komen, wanhoop dus niet meteen als je ’s ochtends nog geen oplossing voor je probleem gevonden hebt.

Werkt het ook echt?

Het is in ieder geval nog niet wetenschappelijk aangetoond dat sleepstorming ook daadwerkelijk werkt. Uit een eerder onderzoek van Harvard, Stanford en de universiteit van Massachusetts bleek wel al dat een nachtje over iets slapen, een beslissing nemen net moeilijker maakt. De helft van de deelnemers van dat onderzoek vergeleek ’s avonds vier verschillende laptoptassen die ze de dag erna mochten kopen. De andere helft moest de dag zelf een keuze maken, en kon er dus geen nacht over nadenken. Zij die na een nacht slapen hun keuze mochten bepalen, bleken veel meer positieve eigenschappen van de tassen te hebben onthouden, waardoor ze net moeilijker een beslissing konden maken.

Anderzijds werd onlangs door het Nederlandse UvA Slaap- en Geheugenlab aangetoond in een onderzoek met zestig proefpersonen, dat slapende mensen ’s nachts kunnen leren. Weliswaar maar een paar woordjes Deens, maar toch. Het proberen waard dan maar dat sleepstorming? Je doet er in ieder geval niemand kwaad mee.