Wat is maca en kan het echt je seksdrive een boost geven? ND

05 maart 2018

13u57

Bron: Women's Health 3 Fit & Gezond Vergeet matcha, verwijder twee letters uit de naam van dit Japanse groene poeder en je verkrijgt een nieuwe gezondheidshype. Maca - ook wel Peruviaanse ginseng genoemd - is hip op sociale media en zou heel wat gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. Van vitaminen en mineralen aanleveren tot je libido verhogen, maar hoe groot is het effect echt?

Maca is een kruisbloemige wortel uit Peru, die al 3.000 jaar groeit in het Andesgebergte. Je kan de groente in poedervorm kopen, dat sinds kort de hoofdrol speelt op de socialemedia-accounts van hippe gezondheidsvogels. Je voegt het toe aan smoothies of cappuccinos, maar ook bijvoorbeeld in guacamole of hummus. De nootachtige smaak met een butterscotch-aroma geeft een extra dimensie aan bepaalde gerechten. Ook in granola, soepen of stoofpotjes smaakt het goed af.

De populariteit van het poeder heeft alles te maken met de gezondheidsvoordelen die het zou opleveren. Een halve theelepel van zo'n 2,5 gram zou goed zijn voor 10% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid ijzer en vitamine C en 15% van je behoefte aan koper. En dat alles voor een verwaarloosbare 10 kilocaloriën.

(lees verder onder de afbeelding)

Groter uithoudingsvermogen, hoger libido?

Maar daarmee houdt het goede nieuws nog niet op: maca wordt gebruikt als traditionele methode om bloedarmoede en chronisch vermoeidheidssyndroom aan te pakken. Het zou je energie geven, goed zijn om je sportieve prestaties te verbeteren en je uithoudingsvermogen vergroten. Daarnaast claimt het ook je seksdrive een boost te bezorgen, en zijn er al onderzoeken die in die richting wijzen. Volgens onderzoekster Christy Brisette wijzen kleine studies uit dat mannen en vrouwen een boost in hun libido kregen nadat ze zes maanden lang elke dag 1,5 tot 3 gram macapoeder per dag op het menu zetten. Ander kleinschalig onderzoek wijst dan weer uit dat maca de kwaliteit van het sperma ten goede komt.

Toch is er nog te weinig uitgebreid onderzoek dat deze beweringen kan staven. "Er zijn ook studies waarbij geen effect werd aangetoond," legt gynaecologe Salena Zanotti uit. "Eén studie vond een merkbaar effect, maar er zijn nog niet voldoende degelijke experimenten uitgevoerd om het met zekerheid te kunnen zeggen." Met andere woorden: er zou een effect kunnen zijn, maar mirakels hoeven we er voorlopig niet van te verwachten.

Met mate consumeren

Toch maar het voordeel van de twijfel geven en het poeder op het menu zetten? De gynaecologe waarschuwt nog dat je er beter niet meer dan 3 gram per dag van eet, en liefst ook niet langer dan vier maanden aan een stuk. Maca-extract werkt bovendien gelijkaardig als oestrogeen, dus je mijd het beter als je een aandoening hebt die oestrogeen-gevoelig is, zoals fibromen - goedaardige huidgezwelletjes - of de chronische aandoening endometriose. Vraag in dat geval raad aan de dokter. Aangezien er ook nog niet voldoende onderzoek naar gedaan werd, consumeer je het beter niet als je zwanger bent. "In het andere geval kan je zeker zelf experimenteren met het poeder. Maar ik raad altijd aan om te beginnen bij voedzame, lokale voeding als je gezonder wil eten, eerder dan te investeren in dure supplementen en 'superfoods'", besluit Christy Brisette.

