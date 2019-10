Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts? Greet Ghysels

21 oktober 2019

09u57

Hoe komt het dat je bij de ene arts € 42 betaalt voor een consultatie terwijl je bij de andere maar € 25 moet neertellen? Dat heeft allemaal te maken met het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts. Dokter Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde aan de VUB legt er alles over uit.

“Geconventioneerde artsen hebben de conventie goedgekeurd, de een- of tweejaarlijkse overeenkomst waarin ziekenfondsen en artsen bepalen wat er gebeurt met de middelen van het RIZIV”, steekt de professor van wal. “Er ­worden initiatieven voor kwaliteitsbevordering ­besproken, prestaties die vergoed worden, en ook erelonen. 60% van de artsen moet de conventie goedkeuren. ­90% van de huisartsen en 80% van de specialisten is geconventioneerd. Wie niet geconventioneerd is, moet dat duidelijk kenbaar maken aan zijn patiënten. Want artsen die niet geconventioneerd zijn, zijn niet gebonden aan de erelonen die het RIZIV vastlegt en mogen vragen wat ze willen.” De terugbetaling die jij als patiënt van het ziekenfonds krijgt, blijft hetzelfde, dus betaal jij meer voor je consultatie of behandeling.

Alleen geconventioneerde artsen krijgen elk jaar een extra pensioenbonus van 5.000 euro. Een arts kan zich ook gedeeltelijk con­ventioneren en werkt dan ­bijvoorbeeld in het ziekenhuis met het conventie­tarief en privé met het vrije tarief. “Of ze passen het conventietarief toe voor patiënten die op de gewone consultatie komen en dus lang moeten wachten voor een afspraak. Wil je als ­patiënt meteen geholpen worden, dan betaal je het vrije tarief. Deze artsen krijgen dan maar de helft van hun pensioenbonus”, aldus Devroey.

Al kennen de conventietarieven enkele uitzonderingen. Devroey: “Als je bijvoorbeeld buiten de normale uren een ­huisbezoek aanvraagt, of een consultatie ’s nachts of in het weekend, terwijl er wel een wachtdienst is, mag de arts meer rekenen. Dat geldt ook voor een ­ziekenhuisverblijf in een eenpersoonskamer. Wie een ziekenhuisopname voor de boeg heeft, raad ik altijd aan zich vooraf te ­informeren over de ­gevraagde erelonen.”