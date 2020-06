Wat is het verschil tussen een airco en een aircooler? Charlotte Fouquet

22 juni 2020

15u43

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Onze zomers worden steeds heter. De traditionele ventilator, die bij hoge temperaturen de warme lucht gewoon verspreidt, voldoet niet meer. Steeds meer mensen gaan daarom op zoek naar een aircooler of installeren airconditioning. Maar wat is nu het verschil tussen beide? Hoe bepaal je je keuze? En wat zijn de prijsverschillen?

Aircooler of airconditioning, wat is het verschil?

Aircoolers zijn aan een serieuze opmars bezig. Deze verplaatsbare toestellen werken op basis van koud water. De warme lucht verplaatst zich in de aircooler langs een koelelement of membraan en wordt zo afgekoeld en bevochtigd. Wanneer die koude lucht in de ruimte wordt geblazen, krijg je een kleine temperatuurdaling. Vaak is het mogelijk om de ventilatiesnelheid aan te passen. Bij sommige toestellen kan je ook de lucht zuiveren.

Een airconditioning, mobiel of vast geplaatst in de ruimte, werkt op basis van een koelmiddel. De warme lucht in de ruimte wordt aangezogen en afgevoerd naar buiten via een afvoerslang. Tegelijk wordt koude lucht verspreid in de ruimte. Airconditioning is effectiever dan een aircooler om de temperatuur te doen dalen.

Hoe bepaal je je keuze?

Beide systemen hebben voor- en nadelen. Stel jezelf dus enkele vragen:

Wil je een grote of een kleine temperatuurdaling?

Bij een aircooler zal de temperatuurdaling gering zijn, zo’n 3°C. Bij airconditioning kan je rekenen op een daling tot wel 10°C.

Heb je het budget en de mogelijkheden om een afvoerslang te voorzien?

Bij airconditioning wordt de warme lucht afgevoerd naar buiten via een afvoerslang. Hiervoor is een gat in de muur nodig. Om die reden ben je in principe ook bij een mobiele airco gebonden aan die bepaalde ruimte. Eventueel kan je de afvoerslang langs het raam naar buiten hangen, maar door het geopende raam is je airco dan uiteraard minder effectief.

Heb je geen mogelijkheid om luchtafvoer naar buiten te voorzien, dan kies je dus maar beter voor een aircooler. Let wel, een aircooler werkt het best in een geventileerde ruimte.

Wil je de lucht ook ontvochtigen of net niet?

Een airconditioning verkoelt niet alleen de lucht, maar ontvochtigt de lucht ook. Dat is handig in een vochtige ruimte, maar minder geschikt als je snel last hebt van verkoudheden, allergieën of droge ogen. De aircooler daarentegen bevochtigt net de lucht.

Wil je het toestel in meerdere ruimtes gebruiken?

De aircooler is meestal mobieler dan een airco. Aangezien je voor een airco een afvoerslang nodig hebt die je bij voorkeur door de muur laat lopen, is het verplaatsen van een airco minder voor de hand liggend.

Wat is je budget?

Aircoolers zijn gemiddeld goedkoper dan airconditioning. Denk aan prijzen tussen 80 en 400 euro. Voor mobiele airconditioning variëren de prijzen tussen 250 en 1.000 euro. Wil je een vast airconditioningtoestel laten plaatsen, dan kan dat vanaf 1.200 euro.

Informeer je goed

Wees je ervan bewust dat goedkoop soms duurkoop kan zijn: goedkopere modellen gebruiken soms veel meer stroom dan de duurdere modellen. Laat je dus goed adviseren en bekijk nauwgezet alle specificaties.

Heb je een bepaald model op het oog? Bekijk dan zeker ook eens de online reviews van klanten die je voorgingen. Daar kan je vaak opmerkingen vinden over bijvoorbeeld het geluidsniveau of het lekken van water. Zo kan je volledig geïnformeerd de juiste beslissing nemen die jou een koele zomer garandeert.

