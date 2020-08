Wat is het beste tussendoortje en hoe hou je die zakenlunches gezond? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 6)

“Veel mensen eten tussendoor uit goesting of tijdverdrijf, maar daarvoor zul je altijd de rekening betalen in extra kilo’s.” Volgens Pascale Naessens is het zeker niet onmogelijk om gezond te eten. Tijdens de Puur & Lichter challenge beantwoordt Pascale dagelijks vragen van onze lezers en stelt ze een menu samen. Vandaag gaat ze in op de volgende vragen:

1. Als zakenman ben ik vaak op de baan. Wat eet ik best als ik ‘s middags zakenlunches heb en dan ‘s avonds ergens in een B&B of hotel verblijf?

2. Wat zijn de beste hongerstillende tussendoortjes?

3. Heb jij nooit zin in een boterham met choco? Of een croque-monsieur? En indien ja, geef je daar dan soms aan toe?

4. Hoe ga je aan de slag om weekmenu’s op te stellen?

1. Als zakenman ben ik vaak op de baan. Wat eet ik best als ik ‘s middags zakenlunches heb en dan ‘s avonds ergens in een B&B of hotel verblijf? Hoe combineer ik de gezonde lunch/tussendoor?

Het is zeker niet onmogelijk om gezond te eten, ook al ben je vaak onderweg, maar het vergt zonder twijfel meer voorbereiding. Als je onderweg bent en je hebt niets meegenomen, is het eigenlijk te laat. Je moet dat moment voor zijn.

• Maak boodschappenlijstjes en koop heel gericht, zorg dat je altijd ingrediënten in huis hebt om goede gerechten klaar te maken (ook gerechten ‘on the go’).

• Ongetwijfeld heb je intussen al één lievelingsgerecht om te eten ‘on the go’. Probeer die lijst uit te breiden naar vijf leuke gerechten. Zorg ervoor dat je altijd ingrediënten in huis hebt om tenminste twee van die gerechten klaar te maken.

• Plan s’ avonds je maaltijden voor de volgende dag. Weet wat je zult eten en hoe. Ben je onderweg, neem dan een ‘on the go’-gerecht mee.

• Zorg dat je altijd een rescue-pakket in de diepvries hebt zitten. Bij mij is dat het notenbrood uit Ketokuur. Maak dit één keer in de week of om de veertien dagen, snijd het notenbrood in plakjes en stop die in de diepvries. Deze kun je altijd op het laatste moment meenemen en beleggen met wat je maar wil; kaas, vlees, boter, tapenades...

• Neem altijd gemengde noten en gedroogd fruit, zoals abrikozen, mee. Dit doet het altijd goed, wanneer je geen tijd hebt om een deftige maaltijd te eten.

Vraag op restaurant om de aardappelen te vervangen door een extra portie groenten

Op restaurant/bij zakenlunches twee belangrijke tips:

1. Vraag om het broodmandje meteen weer mee te nemen, of er geen te zetten.

2. Vraag om de aardappelen te vervangen door een extra portie groenten. Restaurants doen hier echt niet moeilijk over. Op die manier eet je heel lekker en heel gezond. Dus veel op restaurant (moeten) gaan is zeker geen excuus om ongezond te eten. Het is jouw eigen keuze.

2. Wat zijn de beste hongerstillende tussendoortjes?

Laten we het eerst even over tussendoortjes hebben. Ik ben geen voorstander om tussendoortjes te eten, enkel wanneer je echt honger hebt. Het idee dat wij al drie keer per dag eten is best veel en is cultureel bepaald. Veel mensen eten tussendoor uit goesting of tijdverdrijf, maar daarvoor zul je altijd de rekening betalen in extra kilo’s. Je kunt dan beter op zoek gaan naar een leuke creatievere uitdaging, die je uiteindelijk gelukkiger zal maken. Dus het idee van tussendoortjes te eten moeten we laten varen. In onze maatschappij eten we gewoon al te veel. Mijn advies is om meer te eten bij de maaltijden en minder tussendoor.

Maar heb je echt honger? Dan raad ik noten aan. Ongezout en niet gekruid. Ze zijn makkelijk mee te nemen, ze verzadigen heel goed en zijn bijzonder gezond. Ze zijn zelfs zo voedzaam dat je zou kunnen overleven op een paar handvol noten per dag.

Nu kan ik zeggen dat ik helemaal niet meer verlang naar brood, frieten of pasta. Ik koop het al jaren niet meer

3. Heb jij nooit zin in een boterham met choco? Of een croque-monsieur? En indien ja, geef je daar dan soms aan toe?

Dat is een evolutie. Nu kan ik zeggen dat ik helemaal niet meer verlang naar brood, frieten of pasta. Ik koop het al jaren niet meer. Het is dus volledig uit mijn systeem, zelfs uit mijn denkwereld. Ik heb intussen nieuwe gewoontes geleerd. Je verlangt naar wat je gewoon bent om te eten. Maar er is zeker een tijd geweest waarbij ik het echt niet kon laten, waarbij ik onwaarschijnlijk hunkerde naar zoet, naar zetmeel, dus brood, pasta en frieten.

In het begin was het een verslaving, dan een strijd, dan een opdracht, dan af en toe een verleiding en plots vond ik het niet meer zo lekker en werd het een bevrijding. En nu denk ik er zelfs niet meer aan.

4. Hoe ga je aan de slag om weekmenu’s op te stellen?

Je vindt weekmenu’s op mijn website. Je kunt deze als basis nemen en aanpassen naar je eigen wensen.

