Wat is gezonder: je fruit schillen of niet? “Vitamines zitten niet alleen net onder de schil, maar in heel de vrucht”

Fit & Gezond Eet je fruit en groenten het best mét of zonder schil? De meningen zijn verdeeld. Wij vroegen raad aan Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA. “Als je een appel schilt, verlies je 40 tot 50 procent van de vezels van de vrucht.”

Slechts 10 procent van de Belgen eet genoeg fruit. “Voor groenten zitten we zelfs nog onder dat percentage”, vult voedingsdeskundige Michaël Sels aan. “Het moet dus niet onze hoofdbekommernis zijn of we fruit en groenten nu wel of niet met de schil eten. Méér groenten en fruit eten, dat is wat we moeten doen. Dát levert gezondheidswinst op.”

Maar heeft het eten van de schil dan geen enkel voordeel? Michaël Sels: “Van vitaminen wordt weleens beweerd dat die net onder de schil zitten, maar dat klopt niet. Vitaminen zijn verdeeld over de hele vrucht.”

De schil bevat dan weer wel meer vezels dan het vruchtvlees. “Als je bijvoorbeeld een appel schilt, verlies je 40 tot 50 procent van de vezels van de vrucht, en hetzelfde geldt voor tomaat, komkommer, wortel of zoete aardappel”, aldus Sels. “Algemeen geldt: hoe stugger de schil, hoe meer vezels. Maar aan de schil van een ananas moet je natuurlijk niet beginnen. (lacht)”

En dan is er nog het voordeel voor het milieu. Michaël Sels: “Naar voedselverspilling toe is het goed om fruit en bijvoorbeeld komkommers of wortelen grondig te wassen en met de schil op te eten.”

Een argument om fruit en groenten net wél te schillen, is je spijsvertering. “Zeker bij groenten als komkommer, courgette, tomaten of paprika’s. Verdraag je die niet goed, kwel jezelf dan niet door ze ongeschild te eten.”

Bruine vlekjes

Wat met kinderen die een bruin vlekje op een banaan of appel aangrijpen als reden om hem niet te hoeven opeten? Michaël Sels: “Wat het gezondheidseffect en de voedingsstoffen betreft, maken die vlekjes geen verschil, ook niet als je ze er uitsnijdt. Doe gewoon wat nodig is om jou en je kinderen genoeg fruit te laten eten. Camoufleer groenten als een spread om ze op brood te smeren, prik fruit op een satéstokje. Pas zulke trucjes toe zodat je kinderen op het einde van de dag voldoende fruit en groenten binnen hebben.”

Zo was je groenten en fruit het best

Voedingsexpert Michaël Sels: “Onder koud water. En je hoeft niet bang te zijn dat je door hard te schrobben essentiële voedingsstoffen verliest, dat is niet het geval.”

3 weetjes over schillen

Zeste

Citroenzeste is in! Niet onlogisch, want de schil van citroenen en andere citrusvruchten geeft een bom smaak, zeker als je ze niet meekookt in je gerecht.

Bio

Ook biogroente en -fruit moet je goed wassen (of schillen)! Het is een misvatting dat bio onbespoten is. De wetgeving laat ook daar heel wat sproeimiddelen toe. En die kunnen evengoed giftig zijn.

Pompoen

Als je pompoen in de oven bereidt of het door de soep draait, geeft de schil je gerecht een veel intensere smaak. Het maakt de voorbereiding ook een stuk makkelijker – want een pompoen schillen is geen eenvoudige klus – én je verliest geen enkel vezeltje.