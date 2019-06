Wat is chronische netelroos, de huidziekte die 50.000 Belgen treft? LDC

21 juni 2019

14u34 3 Fit & Gezond Voor de meesten onder ons gaat de zomer hand in hand met zonnecrème, terrasjes en luchtige kledij. Anderen gaan vooral een zware periode tegemoet. Zo’n 50.000 Belgen lijden immers aan chronische netelroos of urticaria, een huidziekte die er helaas voor zorgt dat je de zon moeilijker kunt trotseren.

Chronische netelroos is een inflammatoire huidziekte die vooral jonge vrouwen tussen 20 en 40 jaar oud treft. Het doet zich voor in de vorm van erg jeukende rode bulten, net zoals bij een brandnetelsteek. Deze bulten kan je eender waar krijgen: op je ledematen, romp en zelfs in het gelaat. En de warmte verergert deze problemen alleen maar.

“Chronische netelroos zorgt voor een duidelijk slechtere levenskwaliteit”, stelt Martine Grosber, Kliniekhoofd Dermatologie in het UZ Brussel. “Bij patiënten waar er naast de chronische netelroos ook zwellingen van het gezicht voorkomen, zogenoemd angio-oedemen, is er nog een grotere invloed op het dagelijks leven. Uit een recente Belgische studie blijkt dat het meer dan 5 maanden duurt vooraleer de juiste diagnose gesteld wordt. Wie niet of onvoldoende behandeld wordt, heeft het doorgaans erg moeilijk.”

Om de ziekte onder de aandacht te brengen, ligt er vandaag in Antwerpen en Brussel een brandneteltapijt, geïnspireerd op het beroemde bloementapijt. “Ik daag je uit om even in deze brandnetels te duiken”, zegt Laura (21), die al 2 jaar aan chronische netelroos lijdt. “Dan zal je meteen begrijpen wat ik dag en nacht doormaak. Zonder te weten wanneer de opstoot verdwijnt of terugkomt …”

Ze noemt het brandneteltapijt een sterk symbool voor alle patiënten die aan de ziekte lijden. “Stel je voor dat je een bad neemt vol brandnetels. Elke millimeter van je huid prikt, brandt en doet pijn. Maar het ergste? De jeuk! Je kan aan niets anders meer denken”, vertelt ze . “Mijn chronische netelroos maakt al 2 jaar deel uit van mijn leven. Sindsdien doe ik geen uitstapjes meer, ben ik minder efficiënt op het werk, heb ik last van stemmingswisselingen. Kortom, mijn leven staat precies ‘on hold’. Om nog maar te zwijgen over de slapeloze nachten.” Laura voegt daar nog aan toe dat ze 1 jaar lang gezocht heeft naar de juiste diagnose: “4 dokters heb ik geraadpleegd. Ik heb verschillende behandelingen ondergaan voordat ik de ziekte onder controle kreeg.”

