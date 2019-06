Wat hoort er thuis in je huisapotheek en wat niet? Onze deskundige geeft uitleg Greet Ghysels

12 juni 2019

11u06

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Eurogenerics, dat generische geneesmiddelen op de markt brengt, heeft een handige tool ontwikkeld: de Eurogenerics, dat generische geneesmiddelen op de markt brengt, heeft een handige tool ontwikkeld: de Medication Convertor . Daarmee kan je in één muisklik zien welke goedkopere, generische variant van jouw medicijn er beschikbaar is. We vroegen aan dokter Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, wat onmisbaar is in je huisapotheek en wat je helemaal niet in huis hoeft te halen.

Noodzakelijk

“Wat niet mag ontbreken, is paracetamol tegen pijn – veel mensen kennen het ook wel als Dafalgan. Wist je trouwens dat 65-plussers met artrose dat terugbetaald krijgen? Slik zeker niet elke dag pijnstillers: zo veroorzaak je soms juist hoofdpijn.”

• “Een middel tegen braken is ook goed om op voorraad te hebben, maar let op: je mag de maximale dosis niet overschrijden en je mag het niet te lang innemen. Daarom is het ook alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.”

• “Een cortisonenzalf tegen muggenbeten kan snel verlichting bieden.”

• “Een middel als Xyzall is ook een aanrader als je gevoelig bent voor allergieën.”

• “Als je vaak sport, is het handig om een ijszak in de diepvriezer paraat te houden. Al kan een pak soepgroenten ook soelaas bieden bij een blessure.”

Minder belangrijk

“Veel mensen hebben ontstekingsremmers als Brufen in huis, maar die kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zoals verhoogde bloeddruk, zwellingen in de benen, het afremmen van de nierfunctie en maagbloedingen of slokdarmontstekingen. Bij pijn is paracetamol beter.”

• “Middeltjes tegen diarree raad ik af. De meeste helpen niet, en als ze dat wel doen, vertragen ze je ziekteproces. Het aantal stoelgangen zal verminderen, maar de virussen en bacteriën die door de diarree geëlimineerd moeten worden, blijven zo langer in je lichaam zitten.”

• “Hoestsiroop zorgt ook al niet voor een snellere genezing, maar verzacht alleen de klachten. Een kop warme soep of chocolademelk werkt even goed. Dat geldt ook voor keelpijn.”

• “Een neusspoeling kan je beter gewoon zelf maken door wat zout op te lossen in kraantjeswater.”

• “Zalf tegen verstuikingen heeft meestal alleen maar een placebo-effect.”