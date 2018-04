Wat eet je best voor en na de 10 Miles? Atleet Jeroen D'hoedt geeft tips Nina Dillen

21 april 2018

08u30 0 Fit & Gezond Trek jij morgen je loopschoenen aan voor de Antwerp Ten Miles? Proficiat! Als beloning trakteren wij de enthousiaste sporters op enkele praktische voedingstips voor en na het lopen van iemand die het kan weten. Belgisch kampioen veldlopen Jeroen D'hoedt geeft zijn do's & dont's van voeding voor en na het sporten: "Dure shakes zijn niet altijd beter. Een goede chocomelk doet wonderen na je training."

Jeroen D'hoedt is naast olympisch atleet al acht jaar een vast gezicht van Asics. Dé ideale bron voor wat je best wel en niet eet voor en na het sporten.



10 gram vet per 100 gram

Van plan om de loopschoenen aan te trekken? Dan eet je best een uur op voorhand iets, klinkt het. Wat dat is, kan heel persoonlijk zijn, want wat bij de ene snel verteert, ligt bij de ander nog een tijdje op de maag. Jeroen zelf zweert bij banaan, peperkoek of (zelfgemaakte) muesli- en havermoutrepen. Aan het twijfelen in de winkel of iets een gezonde snack is? Let op het vetgehalte van het product. Met maximaal 10 gram vet per 100 gram zit je normaal gezien goed.

Ontbijten troef

Neem 's ochtends tijd voor het ontbijt. "Havermout en kwark zijn een perfecte combinatie," weet Jeroen. "Kwark bevat net iets meer proteïnen dan yoghurt of melk, al kan je daar ook voor kiezen. Voeg daar wat seizoensfruit, honing en noten aan toe, waarmee je ook meteen gezonde vetten binnen hebt." Lopen op een lege maag kan efficiënt zijn om wat extra feestkilo's te verliezen en scherper te staan 's ochtends, maar je eet toch beter iets kleins, zoals peperkoek of een banaan. Loop je zoals bij de 10 Miles langer dan 40 minuten, dan is het zeker aangeraden om eerst te ontbijten.

Chocomelk na de training

Na het lopen is het vooral belangrijk om veel water te drinken zodat je opnieuw hydrateert, en weer aanvult wat je verloren bent door te zweten. Investeren in een dure eiwitshake voor na het sporten? Dat is niet nodig, vindt Jeroen. "Dure shakes zijn niet altijd beter. Een goede chocomelk doet wonderen na je training." Die drink je het beste aansluitend op je inspanning, zo worden de proteïnen het beste en snelste opgenomen, wat goed is voor je spierherstel.

Loop je langer dan 40 minuten, dan is het zeker belangrijk om eerst te ontbijten Jeroen D'hoedt

Een pakje frietjes als beloning?

Na een hevige wedstrijd vind je dat je 's avonds wel een lekker pak frietjes verdiend hebt, zeker na de calorieën die je hebt verbrand. Herkenbaar? Toch wacht je beter een dagje met die verwennerij. Er is niks mis met een pak friet op zijn tijd, maar net na de training heeft je lichaam nog meer behoefte aan gezonde voedingsstoffen om te recuperen. Kies dus op je sportdag zeker voor gezonde, voedzame maaltijden, en geniet extra hard van een zondigmomentje de dag nadien.

Wie is Jeroen D'hoedt?

Jeroen D'hoedt (1990) is een atleet uit Halle, die zich vooral toelegt op de 1500m & 3000m hindernislopen. Hij is regerend Belgisch kampioen veldlopen en was op datzelfde event Europees Kampioen U20 in 2009. In 2016 nam hij deel aan de Olympische Spelen van Rio waar hij 37ste finishte op de 3000m steeple.