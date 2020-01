Wat doe je het best voor je rug: al zittend of al staand werken? Greet Ghysels

17 januari 2020

08u54

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond 80% van de bevolking krijgt ooit last van lage rugpijn. Een van de grootste boosdoeners? Onze sedentaire levensstijl. Is het dan beter om te werken aan een stabureau? En wat is dan de beste positie voor je rug? Onze expert geeft raad.

Prof. dr. Gaëtane Stassijns, diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie aan het UZA: “In het algemeen is ­zitten belastender dan staan, dus staan is de beste optie – tenzij je vaatproblemen hebt, dan is het niet optimaal om dat lang te doen. Lang een statische houding aannemen is erg belastend en daarom raden we aan te wisselen. Zo kan je, ook als je staat, wat gaan hangen na een tijdje, en dat geeft een ­belasting op de achterste structuren van je rug. Om dat te vermijden, kan je afwisselend onder het ­linker- en het rechterbeen een dik boek leggen, zodat je je ene been ophoogt. Dat vlakt de rug wat uit, zodat je geen holle rug gaat maken.”

“Ook belangrijk zijn je nek en schouders. Zorg dat je je bureau zo zet dat je je armen in een hoek van 90 graden kan plaatsen, anders zal je je schouders de hele tijd opspannen. Die in de hoogte verstelbare tafels vind ik top. Geregeld van houding veranderen is een must: door de spieren te laten werken, zal er minder snel een vermoeidheids­gevoel optreden. Bovendien kan je ze zo positioneren dat ze altijd op de perfecte hoogte staan.”

