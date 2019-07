Wat doe je als je ziek wordt op vakantie? 5 vragen beantwoord Timon Van Mechelen

28 juli 2019

17u50 1 Fit & Gezond Op vakantie gaan is niet altijd zonder zorgen. Er is altijd wel iemand uit het reisgezelschap die geveld wordt door ziekte. Soms gaat het om iets onschuldig als diarree, maar het kan ook erger. Waar moet je dan op letten om torenhoge ziekenhuisrekeningen te vermijden en wat doe je als je de taal niet spreekt? We vroegen het aan Lynn Pellens, gezondheidsexperte bij Partena Ziekenfonds.

1. Moet je aparte reisverzekeringen afsluiten?

“Binnen Europa bent je wettelijk verzekerd voor dringende en noodzakelijke zorg. Met de Europese ziekteverzekeringskaart kan je in het buitenland rechtstreekse terugbetaling aanvragen of afgeven aan het ziekenhuis bij opname. Deze kaart is niet verplicht maar is wel handig om op zak te hebben. Na terugkeer naar België kan je ook de terugbetaling aanvragen aan je ziekenfonds.”

“Buiten Europa bent je wettelijk verzekerd naargelang de overeenkomst dat een bepaald land met België heeft gesloten. Voor je vertrekt, informeer je best wat wel en niet verzekerd is. Soms kan je een specifiek document krijgen en dit voor bepaalde zorg en/of dekkingsperiode. Geef je dit document af in het buitenland, kan je een buitenlandse terugbetaling krijgen. Ook na terugkeer naar België kan je deze terugbetaling aanvragen aan je ziekenfonds.”

“Ons advies is om altijd bij je ziekenfonds te informeren of je goed verzekerd bent op vakantie. In bepaalde landen is het aangeraden een extra reisverzekering te nemen, bij een privéverzekering. Zo kan je met een gerust hart op vakantie vertrekken!”

2. Wat als je toch torenhoge rekeningen gepresenteerd krijgt ter plaatse?

“Bij hoge medische kosten contacteer je best de reisbijstandscentrale van jouw ziekenfonds. Deze dienst zorgt dat de nodige documenten worden doorgestuurd naar het buitenland. Ook wordt er contact genomen met de artsen ter plaatse en wordt verdere bijstand geboden. De statuten van iedere alarmcentrale verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Natuurlijk kan je zelf de Europese kaart of andere documenten voorleggen aan het buitenland. Zo bewijs je dat je verzekerd bent en wordt er enkel remgelden of aandeel ten laste aan jou (dus wat je zelf moet betalen na de terugbetaling van de wettelijke ziekteverzekering) aangerekend.”

3. Hoe vind je een geschikte arts of ziekenhuis in het buitenland?

In eigen land weet je doorgaans bij welke dokters je beter wel of niet moet aankloppen, maar in het buitenland ligt dat natuurlijk moeilijker. Hoe vind je ter plekke een betrouwbare zorgverlener? Pellens: “Ook hier weer zou ik aanraden om naar de reisbijstandscentrale van je ziekenfonds te bellen.” Daarnaast vind je in de meeste hotels ook informatiefolders waar dokters in vermeld staan, of je kunt ook info inwinnen aan de receptie natuurlijk.

4. Wat als je de taal niet spreekt?

Vooral buiten Europa spreekt lang niet iedereen Engels en kan het al eens moeilijk zijn om te beschrijven wat je klachten net zijn. Pellens: “De reisbijstandscentrale van je ziekenfonds kan hulp bieden wanneer er voor je een dossier werd geopend. Landen waar geen dekking geldt vanuit je ziekenfonds, vallen hier natuurlijk buiten. De extra genomen reisverzekering kan je dan verder helpen.” In toeristische gebieden hebben overigens veel ziekenhuizen tolken in dienst om toeristen verder te helpen. Of ze kunnen alleszins een tolk bellen.

5. Laat je je het best ter plaatste behandelen of keer je beter zo snel mogelijk terug naar België?

“Het is aan de reisbijstandscentrale van je ziekenfonds om te oordelen in overleg met artsen ter plaatse wat de beste medisch verantwoorde oplossing is. Wij bieden een volledige terugbetaling van repatriëring aan volgens het door Mediphone Assist gekozen vervoersmiddel (in de gedekte landen). De extra genomen reisverzekering biedt dan weer hulp in landen waar je niet door je ziekenfonds verzekerd bent.”

Enkele extra tips

- Heb je vaccins nodig?

Informeer bij je huisarts of check het via vacciweb.be, liefst al 3 maanden voor je vertrek. De meeste ziekenfondsen betalen een deel terug voor vaccins of malariapillen. In het online gezondheidsportaal van de overheid, Mijngezondheid, check je zelf je vaccinatiestatus.

- Geplande zorg in het buitenland?

Neem minstens 1 maand op voorhand contact op met de reisbijstandscentrale van je ziekenfonds of reisverzekeraar als je op voorhand weet dat je zorgen nodig hebt op reis (nierdialyse, zuurstoftherapie, chemo- of radiotherapie).

- Op cruise?

Controleer de vlag en de route. Bij medische zorg op zeeschepen wordt de dekking bepaald door de vlag waaronder het schip vaart. Check dus onder welke vlag het schip vaart, en kijk de landen na waar het schip zal aanmeren.

- Wat als je arbeidsongeschikt bent en toch op reis gaat?

Voor EU-landen volstaat het om voor je vertrek je verblijf te melden bij het ziekenfonds. Voor een verblijf buiten de EU, vraag je minstens 2 weken op voorhand een goedkeuring aan de adviserende arts.