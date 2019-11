Wat de wetenschap weet over cannabis: wat is wel, en wat is niet bewezen?

Fit & Gezond Het zou je van de ergste pijnen verlossen, depressies verlichten en kanker genezen: als er aan één drug allerlei goeds wordt toegeschreven, is het cannabis wel. Maar één claim is onlangs meedogenloos onderuitgehaald: cannabis helpt níet bij mentale aandoeningen als depressie en ADHD. Bij welke dan wel? Medische experts geven het antwoord.

Niet bewezen

Cannabis helpt bij psychische aandoeningen

Een team van Australische en Britse wetenschappers wond er onlangs in het toonaangevende Lancet Psychiatry geen doekjes om: er is voorlopig erg weinig bewijs dat cannabis zou helpen bij depressie, angststoornissen, ADHD, posttraumatische stress, psychose en het syndroom van Tourette. Dat besluit trokken ze uit liefst veertig studies die tussen 1980 en 2018 verspreid over de wereld werden gevoerd.

Een opvallende conclusie, aangezien best wat mensen met psychische problemen aan zelfmedicatie doen met cannabis, of medicinale cannabis (cannabis op doktersvoorschrift) gebruiken als rustgever. Het gebruik is ook al eeuwen ingeburgerd. Zowel de oude Grieken, Romeinen als Chinezen zetten cannabis in bij lichamelijke en psychische kwalen, en ook in de 3.000 jaar oude Ayurvedische geneeskunde geldt het als een universeel geneesmiddel.

“In een aantal Amerikaanse staten kunnen artsen cannabis perfect legaal voorschrijven aan patiënten met onder meer ADHD of posttraumatische stress”, zegt professor Frieda Matthys, diensthoofd psychiatrie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Bij ons is de overheid voorzichtiger, omdat er voorlopig te weinig overtuigende onderzoeksgegevens zijn. Er staat met andere woorden zo goed als niets met zekerheid vast. Dat is vaak frustrerend voor patiënten, want sommigen melden dat ze wél beter functioneren met bepaalde middelen. Bij sociale angststoornissen en Tourette is er enig bewijs dat cannabis in lichte mate kan helpen. Bij ADHD, posttraumatische stress en depressie voorlopig geen enkel.”

Dat cannabis bij bepaalde kwetsbare mensen net een psychose of zelfsschizofrenie kan uitlokken, werd wél al uitvoerig bewezen. Psychiater Matthys: “Wie al een psychose heeft gehad, heeft bij cannabisgebruik een grotere kans op terugval of op een acute psychose. En wie al op jonge leeftijd cannabis gebruikt, kan — in combinatie met genetische aanleg — schizofrenie triggeren.”

Het geneest kanker

‘Amerikaanse overheid erkent dat cannabis kankercellen doodt’, kopten tal van media een paar jaar geleden. Een beetje fake news, want het enige wat het National Cancer Institute liet weten, was dat cannabis bepaalde tumoren kan doen krimpen in muizen of cellijnen in een labo. «De claim dat cannabis kanker geneest, is absoluut niet onderbouwd. Er zijn ook studies waar cannabinoïden een bestaande kanker net verérgeren», benadrukt dokter Mathijs Goossens van de Stichting tegen Kanker. «Ook kun je de conclusies van studies op muizen en ratten niet zomaar op mensen toepassen.

Ons lichaam beschikt over andere enzymen, waardoor het effect heel anders kan uitvallen. Cannabis kan wél ondersteunend werken, om de kankerbehandeling beter vol te houden en klachten zoals misselijkheid of braken bij chemotherapie te verminderen.»

Het verzacht chronische pijn

Ook al lijken dierproeven te wijzen op een positief effect, voorlopig is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat medicinale cannabis ook ménsen kan afhelpen van chronische pijn. Alleen bij sommige MS-patiënten is er een heilzame werking. Pijnarts Erwin Crombez van de pijnkliniek in het UZ Gent: «In theorie zouden bepaalde cannabinoïden — de werkzame stoffen in cannabis — ook bij zenuwpijn soelaas kunnen bieden. Ze werken nu eenmaal in op receptoren in ons lichaam die onder meer met pijnbeleving in verband staan. Maar voorlopig bewijst niets dat we er mensen met chronische pijn zinvol kunnen mee behandelen. Pijnpatiënten vragen ons bijna dagelijks of het een goed idee is CBD-olie te gebruiken als pijnverlichter, want de hype is enorm. Tegenhouden kunnen we hen niet, maar voorzichtigheid is geboden. Zeker wanneer ze al een cocktail van medicijnen nemen. Dan is het geen goed idee om daarbovenop ook nog CBD-olie te slikken. Alleen als niets anders helpt én we de patiënt strikt kunnen begeleiden, zou het eventueel kunnen. Maar er zijn nog niet genoeg gegevens voorhanden om het met een gerust geweten als therapie in te zetten.»

Van (af en toe) blowen word je dommer

Wat er ook wordt beweerd, cannabisgebruik jaagt je IQ niét de dieperik in. Tenminste, als je niet verslaafd bent en slechts af en toe een jointje opsteekt. Dat meldt het Nederlandse Trimbosinstituut voor geestelijke gezondheid in een uitvoerig rapport over de gezondheidseffecten van wiet en hasj. Twee grootschalige studies in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten konden niet aantonen dat blowen dommer maakt, een derde — in Nieuw-Zeeland — beweerde in 2012 wél een verband te hebben gevonden tussen zwaar cannabisgebruik bij tieners en een daling van het IQ op latere leeftijd. Maar echt harde conclusies ontbraken. Meer nog, het leek eerder een combinatie van roken en drinken te zijn die van adolescenten minder slimme volwassenen maakte. Bij cannabisverslaafden die heel lang en veel — twintig jaar lang minstens vier keer per week — blowden, werd wél een daling van het IQ vastgesteld met gemiddeld acht punten.

Wel bewezen

Van cannabis krijg je honger

De ‘vreetkick’ die je krijgt na het roken van cannabis is geen verzinsel: zowel recreatieve als zware wietgebruikers verklaren zich na gebruik graag vol te proppen. Perfect te verklaren, want de THC in cannabis schakelt het hersencircuit uit dat de eetlust onderdrukt. Daardoor gaan we ons juist hongeriger in plaats van voldaan voelen. Precies door de ontdekking van dit mechanisme krijgen mensen met kanker, aids of anorexia — ziektes waarbij je vaak je eetlust en veel gewicht verliest — weleens cannabis aangeraden als ondersteunende therapie.

Voor de liefhebbers: wiet eten in gebak, drinken in thee of verdampen belast de longen niet, in tegenstelling tot blowen

Blowen is slecht voor je longen

Een joint roken is minder schadelijk voor je longen dan een gewone sigaret, hoor je wel­eens. Klopt niet: cannabis pleegt net als tabak een aanslag op het immuunsysteem van je longen, en verhoogt je kans op luchtweg­infecties. Bovendien kan je er — net als bij gewone sigaretten — kanker van krijgen. “Cannabinoïden op zich zijn niet kankerverwekkend. Maar of je nu gewone tabak rookt of wiet, de rook die beide produceren bevat dezelfde schadelijke stoffen die je in tabaksrook vindt, zoals teer”, zegt dokter Matthijs Goossens van de Stichting tegen Kanker.

Ook het gebruik van CBD in vape-mengels voor de e-sigaret is niet onschuldig. Wetenschappelijk bewijs is er nog niet voor, maar na tal van overlijdens in de Verenigde Staten en in ons land dat van Raphaël Pauwaert (18) ­— allemaal mensen die vullingen met CBD hadden ‘gevapet’ — zijn artsen ervan overtuigd dat die onherstelbare longschade hebben aangericht, met de dood tot gevolg. Voor de liefhebbers: wiet eten in gebak, drinken in thee of verdampen belast de longen niet, want dan vindt er geen verbranding plaats.

...en voor je hart en bloedvaten

Ook aan je hart en bloedvaten doet cannabis geen deugd. “Of je nu tabak rookt of een joint, of een combinatie: er komen schadelijke stoffen in je bloed die op termijn nefast zijn voor je cardiovasculaire systeem”, zegt cardioloog Pascal Vranckx van het Hartcentrum Hasselt. “Zeker voor hartlijders is cannabis roken riskant. Zelfs eentje kan al te veel zijn. De THC in cannabis doet je bloeddruk stijgen, je perifere bloedvaten uitzetten en je hart harder pompen. Dat laatste veroorzaakt een hoger zuurstofverbruik, wat kan leiden tot zuurstoftekort in het hart. Daarnaast komen er meer stresshormonen vrij, die óók al inwerken op de hartspier en de bloedvaatwanden. Dat alles bij elkaar kan bij mensen met hart- en vaataandoeningen leiden tot pijn in de borst of zelfs een hartinfarct, en dat al de eerste uren na gebruik.”

Sativex, op basis van cannabis, verlicht de spierstijfheid bij ongeveer de helft van de mensen met MS. Ze voelen zich soepeler, lijden minder pijn en krijgen minder last van nachtelijke spasmen Professor Marie Dhooghe

Cannabis kan helpen bij MS

Eind 2015 werd in ons land Sativex, het eerste geneesmiddel op basis van cannabinoïden, goedgekeurd voor terugbetaling. Personen met multiple sclerose (MS) die een matige tot ernstige spasticiteit ondervinden, kunnen in aanmerking komen voor een proefbehandeling. Sativex komt niet in de vorm van een pil of poeder, maar als een spray voor verstuiving in de mond. “Spasticiteit is een hinderlijke spierstijfheid in de ledematen en de romp, die de beweeglijkheid aantast en de nachtrust verstoort. Reguliere medicatie of kine helpen helaas niet altijd”, zegt professor Marie Dhooghe, neuroloog en MS-expert in het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.

“Eén verstuiving Sativex bevat een vaste dosis THC en CBD: THC zorgt voor een gevoel van welbehagen en ontspant de spieren, CBD helpt psychische symptomen te voorkomen. Volgens studies — en dat blijkt in de praktijk ook het geval — verlicht het middel de spierstijfheid bij ongeveer de helft van de mensen. Ze voelen zich soepeler, lijden minder pijn en krijgen minder last van nachtelijke spasmen.”

Sativex is duur — 650 euro voor drie verstuivers van 10 ml — en wordt alleen (blijvend) terugbetaald voor MS-patiënten met een storende spasticiteit die niét of onvoldoende reageren op gangbare medicijnen en bij wie de spasticiteit dankzij Sativex echt vermindert.

Overal cannabis

Naast het pure cannabis, waarvan het bezit en gebruik beperkt gedoogd wordt, zijn er tal van legale producten te koop waar het in zit.

• Zo is er de populaire CBD-olie, die ook bij ons over de toonbank gaat omdat ze maar een fractie (max. 0,2%) van het roesopwekkende THC (tetrahydrocannabinol) bevat. CBD-olie mag vrij verkocht worden, zolang verkopers ze maar niet in de markt zetten als genees- of voedingsmiddel. Hoewel ze dus meestal wordt aangeprezen als massageolie, wordt ze vaak gewoon geslikt. Volgens de fans helpen de druppels bij onder meer slapeloosheid, stress en angst.

• Sinds kort ook legaal verkrijgbaar: Cannabread ofte biobrood op basis van zaadjes van de hennepplant, een cannabissoort die nauwelijks THC bevat en dus onder de wettelijke drempel van 0,2% psychoactieve substantie blijft. Geen risico op hallucinaties dus na een hennepboterham met choco...

• Uit diezelfde hennepzaadjes wordt ook olie gepuurd, die wordt verwerkt in cosmeticaproducten. Zo heeft The Body Shop al jaren een lijn met hennep­olie. In de VS en Canada, waar producten met cannabidiol wel toegelaten zijn, verkopen onder meer Kiehl’s (L’Oréal) en Origins (Estée Lauder) een gezichtsolie en -masker met CBD. “Extracten en oliën van cannabis bevatten vitamine A, C en E, en hebben een hydraterende, antioxiderende en ontstekingsremmende werking op de huid”, zei dermatoloog Ilan Karavani daar eerder al over in onze krant. “Maar omdat de concentratie bij ons wettelijk gelimiteerd is tot 0,2 %, kan je er geen huidziekten mee behandelen.”

Hoe werkt het?

In cannabis zitten tientallen zogenaamde cannabinoïden: werkzame stoffen die van alles teweegbrengen in ons lichaam. Dat komt omdat ze zich aanhechten op moleculen (receptoren) die in verband staan met o.a. geheugen, pijnbeleving, honger, beloning en angst. De cannabi-noïde THC (tetrahydrocannabinol) geeft een high gevoel en zorgt voor een licht euforische stemming, CBD (cannabidiol) werkt eerder rustgevend en pijnstillend, zonder dat het je in hogere sferen brengt of afhankelijk maakt.

Wat zegt de wet?

Zowel het bezit als het gebruik van cannabis (de plant), marihuana (gedroogde cannabis, ook bekend als weed of wiet) als hasj (blokjes hars van de cannabisplant) is en blijft illegaal in België. Sinds enkele jaren heerst evenwel een gedoogbeleid voor het bezit van beperkte hoeveelheden bestemd voor persoonlijk gebruik. Tot voor kort was Sativex, een verstuiver tegen spierspasmen bij MS, het enig wettelijk goedgekeurde geneesmiddel op basis van cannabis.

Dat veranderde vorige zomer: het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stuurde toen een omzendbrief rond die apothekers toelaat CBD-poeder (cannabidiol) te gebruiken als basis voor magistrale bereidingen zoals zalf, capsules of olie. Weliswaar uitsluitend op doktersvoorschrift én op voorwaarde dat het poeder maximaal 0,05% van het roesopwekkende cannabiscomponent THC bevat. De beslissing kwam er “omdat geneesmiddelen met cannabis de levenskwaliteit voor bepaalde patiënten kunnen verbeteren, bijvoorbeeld wanneer bestaande medicatie de pijn niet voldoende bestrijdt”, communiceerde minister De Block.

