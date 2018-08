Wanneer stretch je best: voor of na de work-out? Ashlie Schaillee

14 augustus 2018

07u00

Bron: Refinery29 0 Fit & Gezond Na het werk spring je snel in je sportoutfit om een toertje te gaan joggen. Bewust of onbewust vergeet je wel eens te stretchen. Na de inspanning snel onder de douche en klaar. De vraag is of je daar wel goed aan doet. Wanneer stretchen we best, voor of na de work-out?

Er werd – of wordt nog steeds - gezegd om goed te stretchen voor en na je sportsessie. Maar is het nu werkelijk belangrijk om zowel voor als na jouw training even te rekken? Goed om weten is dat er statische én dynamische stretchoefeningen bestaan. Het verschil hiertussen bepaalt welke stretch je best doet vóór de work-out en met welke je best wacht tot na jouw inspanning.

Statische stretchoefeningen

Statische oefeningen voer je best uit na de work-out. Vroeger dacht men dat statische stretches best voor de work-out werden uitgevoerd, maar tegendeel bewijst dat je dit best niet doet. Waarom niet? Volgens de American Council on Exercice kunnen ze, wanneer je ze uitvoert vóór de work-out, je sessie verstoren. Daarom voer je ze dus best uit wanneer je gedaan hebt met sporten. Deze stretchoefeningen zorgen er namelijk voor dat je spieren warmer en flexibeler worden én dat je minder last zal hebben tijdens de inspanning.

Voorbeelden: quad stretch of triceps-stretch

Dynamische stretchoefeningen

Denk niet dat alle stretchoefeningen bedoeld zijn voor na de work-out, want er bestaat ook zoiets als een dynamische stretch. Deze oefeningen bereiden je lichaam voor op de inspanning én voer je dus best uit vóór de work-out. Het zijn actieve oefeningen die ervoor zorgen dat je lichaam voldoende bewegingsbereik heeft tijdens het sporten. Met andere woorden, je zal dus leniger zijn en deze keer misschien wél die tippen van je tenen kunnen aanraken. Achteraf zorgen ze er ook voor dat je minder last hebt van stijve spieren.

Voorbeelden: lunches of leg swings

Tot slot

Kortom, stretchen is wel degelijk goed voor je lichaam, zowel voor als na het sporten. Zolang je maar goed opwarmt, zal de stretch je work-out niet maken of kraken. Let wel, veel hangt af van de type inspanning. Stel, je bent een danser. Dan heb je, uiteraard, vaak je benen nodig en daarom zal je de stretch meer focussen op je benen. Wanneer je je been hoog moet zwiepen, is het natuurlijk handig dat dit lukt. Of stel, je bent een rotsbeklimmer. Dan is het van belang om je heupen te stretchen, zodat je tijdens het klimmen je benen ver genoeg kan reiken naar die verliggende steen.