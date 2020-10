Wanneer migraine je leven beheerst. Ann (57) test al 25 jaar remedie na remedie: “De angst dat het nooit beter zal worden is het ergste”

Fit & Gezond Hoofdpijn hebben we allemaal weleens. Migraine niet, die hel blijft gereserveerd voor een selecter clubje. En toch: wereldwijd hebben 1 op 7 mensen er last van. Dat maakt migraine de derde meest voorkomende ziekte ter wereld. De Gentse Ann* (57) is een van de ‘lucky’ few: al bijna haar hele leven moet ze die intense periodieke pijn erbij nemen, willen of niet. De voorbije vijfentwintig jaar bezocht ze de ene na de andere expert, in de hoop dat migraine niet eeuwig haar leven zal domineren. “Op den duur kan je omgeving het ook niet meer aanhoren. Ondertussen verzwijg ik sommige aanvallen ook voor mijn man en kinderen.”

Het is Week van de Migraine, een week die al sinds 2012 de aandacht wil vestigen op een aandoening waar we nog altijd geen duidelijk antwoord op hebben. De 275.000 Belgen die (in 2018) bij de huisarts gekend zijn als migrainelijders, zoeken noodgedwongen maanden-, jarenlang of oneindig lang naar een remedie die voor hen werkt. Ann* (57) is wat dat betreft geen uitzondering.

Nooit alleen maar hoofdpijn

“Als kind al had ik last van hoofdpijn en misselijkheid. Toen al merkte ik dat ik erg gevoelig was voor spanningen. Alles wat me opwond, ook de leuke dingen, konden pijn met zich meebrengen: ik die op kamp vertrok, mijn ouders die ruzie maakten, noem maar op. Maar alles begon pas echt bij de geboorte van mijn dochter, vijfentwintig jaar geleden. Voor de bevalling moest ik veel testen laten doen, omdat de kans op het syndroom van Down groot bleek. En de bevalling zelf verliep ook enorm moeizaam: ze hebben haar met een verlostang ter wereld moeten trekken. Mijn dochtertje bleek gezond, maar nooit heb ik meer onder druk gestaan. Sinds die periode is mijn migraine erg. Ik herinner me dat de kinesist kwam voor de postnatale oefeningen en ik gewoon te misselijk was.”

Ik heb ook braakneigingen. Maagpijn. Nekpijn. En erge tandpijn. Het gebeurt zelden dat een lichaam zulke complexe clusters vormt, maar ik heb dat geluk blijkbaar Ann

Voor Ann is migraine immers nooit alleen maar hoofdpijn. Ze krijgt er een hele resem andere lasten bovenop. “Ja, mijn hoofd staat op springen. Het voelt alsof iemand dikke schroeven mijn schedel probeert in te boren en ik voel het vaak ook rondom mijn slapen, mijn neus en in de zenuwknoop onderaan mijn achterhoofd. Maar dat gaat ook gepaard met braakneigingen. Maagpijn. Nekpijn. En erge tandpijn. Het gebeurt heel zelden dat een lichaam zulke complexe clusters vormt, zei een dokter me. Maar ik heb dat “geluk” blijkbaar. Soms heb ik er één dag last van. Soms een week. Soms een paar weken na elkaar. Dat ik ook hoogsensitief ben, helpt niet. Dat maakt me erg gevoelig voor alle prikkels rondom me. Heel lang wist ik niet eens dat dat een deel van mijn probleem is.”

Experten en remedies

Toen de migraine erger werd, trok Ann natuurlijk eerst bij de huisdokter aan de alarmbel. Dat gaf het startschot voor een jarenlange tocht langs experten en remedies. “De huisarts kan een patiënt met migraine zelden helpen. Tenzij hij of zij er zelf ook last van heeft. Hij verwees me door naar een neuroloog. Met hem probeerde ik mijn lichaam te trainen om het zo lang mogelijk zonder medicijnen uit te houden. Maar dat was ondraaglijk.”

“In de beginjaren kon ik ook bij een fantastische osteopaat terecht, die ook mijn maag en galblaas manipuleerde. Maar een paar jaar later overleed hij. Acupunctuur heb ik ook geprobeerd. Ze staken naalden in mijn oren, hoofd en nek en dat hielp wel eventjes, maar niet lang. Ik bezocht een kraker, die mijn hoofd en nek behandelde. Soms was mijn migraine toen in een wip weg. Maar de pijn bleef terugkomen, ook aan mijn tanden.”

Nu ik een betere beet heb, merk ik dat ik ’s ochtends minder opsta met hoofdpijn Ann

Anns tanden spelen een heel grote rol in haar migraineverhaal. Ze heeft altijd last gehad van knarsen, waardoor ze niet alleen extra hoofdpijn kreeg, maar ook een slechte beet ontwikkelde. “Tandartsen hadden een aantal van mijn tanden getrokken of ontzenuwd. Maar op een of andere manier bleven mijn hersenen pijnsignalen geven. Na jaren vond ik een mond- en kaakexpert in het Tandheelkundig Centrum Gent. Daar kreeg ik zes tandimplantaten in mijn bot. Nu heb ik een betere beet en merk ik dat ik ’s ochtends minder opsta met hoofdpijn.”

Daarnaast hielp één andere expert Ann nog goed: natuurgeneeskundige Stef Mintiens. “Hij onderzocht mijn organen en kon zo vaststellen welke voedingsmiddelen ik beter mijd. Ik wist al dat alcohol geen goed idee is, maar blijkbaar zijn ook chocolade, koffie, pindanoten, tomaten, paprika, geraffineerde suikers, melk en tarwe nefast.”

Ook wat medicatie betreft probeerde Ann een lange lijst uit. “Dafalgan is ondertussen gewoon een snoepje voor mij. Van de neuroloog kreeg ik de injectie Imitrex, maar ik vond het niet fijn om mezelf dingen te moeten inspuiten. Nu neem ik Excedrin en dat helpt me echt. Als ik ’s ochtends hoofdpijn voel opkomen, pak ik twee pilletjes en zijn de scherpe kantjes eraf die dag.”

Voor mij blijkt mindfulness en rust creëren in mijn hoofd even belangrijk als de medische oplossingen Ann

Maar wat Ann nog het meest van al uit de greep van migraine bevrijdde, heeft niks met dokters of medicijnen te maken. Ze leerde zichzelf om haar brein en haar lichaam tot rust te brengen. “Ik ben een pro in mindfulness moeten worden. Mantra’s, meditatief leven, bewust ademen: alles heb ik uit de kast moeten halen om mijn lichaam te leren omgaan met druk en stress. Ik lees er enorm veel boeken over en heb vroeger yoga en meditatie gevolgd. Nu heb ik een soort basis om op terug te vallen: als ik voel dat spanningen zich opdringen, focus ik op mijn ademhaling en dat doet veel. Dat ik die rust in mijn hoofd kan creëren, geeft een houvast. Het zal zeker niet voor iedereen werken. Maar voor mij blijkt dat zelfbesef even belangrijk als de medische oplossingen.”

Machteloos

Ann blijft hoopvol. Ze merkt dat al haar inspanningen een verschil maken. Nu snapt ze tenminste waaraan haar lichaam gevoelig is. En haar menopauze komt eraan, voor veel vrouwen die aan migraine lijden een kantelpunt. “Omdat je hormoonhuishouding dan zo verandert.” Maar ze blijft met de schrik zitten dat ze er nooit helemaal vanaf zal geraken. “Die angst is nog het ergste. Mensen mogen niet onderschatten hoe zwaar dat is mentaal, die hopeloosheid die je voelt. Migraine is als een permanente domper op je leven. Sommige dagen denk ik: dit kan ik niet meer aan.”

“Ik ga nog fulltime werken, heb veel hobby’s, ga weleens naar een feestje. Maar heel vaak wandel ik de deur uit met hoofdpijn en weet ik: dit wordt alleen maar erger. Met pijn dingen moeten doen is verschrikkelijk. Je voelt je zo machteloos. En je kan vaak niet delen met je omgeving hoe je je voelt, zelfs niet met je partner of kinderen, want dat zijn ze op den duur ook beu. Soms maakt erover praten je migraine net erger, omdat je je dan nog meer gespannen voelt. Ik leg me nu thuis gewoon in de zetel, dat signaleert mijn man en kroost dat ik pijn heb, zonder dat ik iets hoef te zeggen. En op mijn werk doe ik gewoon verder. Gelukkig heb ik ondertussen een hogere pijngrens.”

*Ann getuigt anoniem. Ze wil vermijden dat haar werkgever haar anders zou gaan behandelen



