Wanneer is je scheermesje aan vervanging toe? Dermatologe Ingrid van Riet licht toe Stéphanie Verzelen

23 juni 2020

11u01 20 Fit & Gezond In de zomer klopt je scheermesje waarschijnlijk overuren. Gebruik jij een wegwerpexemplaar? Dan is het belangrijk dat je het op tijd in de vuilnisbak kiepert. Samen met dermatologe Ingrid van Riet leggen we uit waarom dat zo is en hoe je weet wanneer je scheermesje zijn beste tijd heeft gehad.

Je staat in de douche en beseft dat je benen een scheerbeurt kunnen gebruiken. Dus grijp je naar het scheermesje dat je de vorige keer gebruikte. En de keer daarvoor. En de keer daarvoor.

Geef toe, we’ve all been there. Maar hoe normaal het scenario ook is, gezond kunnen we het niet noemen. Wegwerpscheermesjes verslijten en een scheerbeurt met een oud mesje levert je noch het optimale resultaat, noch een blije huid op.

Rode bultjes gegarandeerd

Want zo’n scheermesje dat blijft rondslingeren wordt bot en vuil, vertelt dermatologe Ingrid van Riet ons. Dode huidcellen, scheerschuim, haartjes en vooral bacteriën blijven achter op de mesjes, zeker in een vochtige omgeving zoals de douche. Die bacteriën kunnen vervolgens lelijk huishouden wanneer je tijdens het scheren een wondje maakt of ervoor zorgen dat de haarfollikels gaan ontsteken, wat tot de bekende rode bultjes leidt.

Gemiddeld heeft een wegwerpscheermesje na vijf beurten zijn beste tijd gehad



Ingrid van Riet

En de kans dat je een wondje maakt, is groter bij een bot scheermes. Ten eerste snijdt zo’n mes minder goed, dus zal je voor een goede scheerbeurt meerdere keren over dezelfde plaatsen moeten gaan. Met meer kans op een geïrriteerde huid als gevolg. Je zal ook meer druk uitoefenen op het mesje en het mesje zal meer 'trekken’ aan de haartjes. Resultaat: geïrriteerde haarfollikels. En opnieuw: rode bultjes. “Of je van nature dikkere of fijnere haren hebt, speelt ook mee”, vult van Riet aan. “Want fijne haartjes zullen nog best makkelijk te verwijderen zijn met een botter mesje.”

Spoel af, droog, ontsmet

Merk je dus dat de scheerbeurt moeizamer gaat, dan is je scheermesje rijp voor de vuilnisbak. Zie je dat de gelkussentjes versleten zijn, dat er vuil tussen de mesjes zit dat je niet afgespoeld krijgt of dat de mesjes aan het roesten zijn? Idem. Gemiddeld heeft een wegwerpscheermesje na zo'n vijf beurten zijn beste tijd gehad.

Er zijn wel een paar gewoontes die je kan toepassen om ervoor te zorgen dat je scheermesje een (iets) langer en gelukkiger leven beschoren is, tipt Ingrid van Riet. Spoel het na de scheerbeurt goed af en maak het na het douchen droog. Doe dat met een haardroger of leg het scheermesje op de verwarming, want een handdoek maakt het mes botter. Maak het schoon met ontsmettingsalcohol, om bacteriën te doden. En bewaar het daarna op een droge plek. Ook geen slecht idee: jezelf scheren met doucheolie in plaats van scheerschuim, want dat voorkomt kleine oneffenheden en irritatie.

En nog een laatste tip van dermatologe Ingrid van Riet: wil je echt wegwerpscheermesjes gebruiken, koop dan een scheermesje waarvan je de houder kan hergebruiken en enkel de mesjes moet vervangen. Dat is meteen een pak ecologischer.