Wanneer het toiletbezoek je zorgen moet baren

Er bestaat geen 'normaal' aantal toiletbezoekjes op een dag. Sommige mensen plassen veel, anderen weinig. Wanneer je toiletgewoontes plots veranderen, kan er echter wel iets mis zijn met je gezondheid.

Als je urine geconcentreerd is

Is jouw urine in de ochtend wat meer geconcentreerd? Dat is volkomen normaal. Maar als dat altijd zo is, dan kan dat een teken zijn dat je gedehydrateerd bent. Drink je elke dag veel en kom je maar niet van de geconcentreerde urine af? Dan kan dat wijzen op een blaasontsteking.

Als je 's nachts telkens wakker wordt om te plassen

Oké, als je liters water, koffie of nog enkele glazen alcohol drinkt voor het slapengaan, dan is de kans groot dat je 's nachts je bed uit moet voor een toiletbezoek. Maar als je altijd meer dan twee keer per nacht wakker wordt om te plassen, dan kan dat een andere oorzaak hebben. "De meeste mensen plassen maximum 1 keer per nacht", legt dokter Sarah Jarvis uit. "Maar als je een overactieve blaas hebt, kan het zijn dat je vaker van onder de wol moet komen. Iedereen kan te maken krijgen met een overactieve blaas, maar dat probleem komt vaker voor bij mensen die wat ouder zijn."

Als het brandt

"Dit is meestal een teken dat je een infectie hebt. Andere symptomen zijn vaker naar toilet moeten, pijn in de onderbuik en in sommige gevallen koorts", legt dokter Jarvis uit.

Als je vaak naar de luchtverfrisser moet grijpen

Stoelgang die een onaangenaam geurtje heeft, heeft dat vaak te danken aan een onevenwicht van de bacteriën die in je buik leven en je helpen verteren. Verbetering in je dieet, zeker op het gebied van afwisseling, is belangrijk bij dit probleem. Als het jouw urine is die een geurtje heeft, dan komt dat waarschijnlijk door dehydratie.