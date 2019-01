Wanneer heb je een slaapprobleem? We vroegen het aan de slaapexperte van UZ Gent Redactie

29 januari 2019

16u24

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Niet in slaap kunnen vallen, uren wakker liggen en piekeren. Een slechte nacht hebben we allemaal wel eens. Maar wanneer wordt één slechte nacht meerdere slechte nachten? Wanneer heb je een probleem, en hoe herken je dat? We vroegen het aan An Mariman, psychiater en professor aan de slaapkliniek van UZ Gent.

Als professor slaapgeneeskunde kent An Mariman alles van slapeloosheid en slaapproblemen. Ze ziet mensen die acuut lijden aan slapeloosheid door bijvoorbeeld chronische stress of het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis, tot patiënten die een grote angst hebben ontwikkeld voor slapeloosheid. Zij piekeren zo over hun nachtrust dat slapen helemaal niet meer lukt.

Wie voortdurend moe is, is ongeconcentreerd, loopt kans op een burn-out en kan overdag eender waar indommelen. Maar er kleven ook een hoop ernstige gezondheidsrisico’s aan langdurig slecht slapen, variërend van depressie, diabetes en hoge bloeddruk tot een verhoogde kans op alzheimer en kanker.

Eén slechte nacht kan ons lichaam aan. In een verder gezond slaappatroon is er genoeg ruimte om te recupereren. Maar wat als het meer nachten worden? Wanneer heb je wel een probleem, en wat kan je er aan doen? Professor Mariman legt uit: “Bij slapeloosheid moeten er zowel ‘s nachts als overdag symptomen zijn. Het gevaar hiervan is dat je op de lange termijn niet meer recupereert.”

