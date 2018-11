Wandelen is het nieuwe joggen 5 tips om het meeste uit je wandeltocht te halen Sophie Vereycken

28 november 2018

15u57

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De mensheid doet het al sinds de oertijd, wijzelf startten ermee rond onze eerste verjaardag. Wandelen is niet alleen de oudste fysieke activiteit, maar ook de meest courante. En tegenwoordig ook de hipste.

Op sociale media zien we steeds vaker bergtoppen dan palmbomen voorbijflitsen, elegante teenslippers worden massaal ingeruild voor robuuste wandelschoenen, de hangmat voor een hikingtrail. Terwijl een wandeling vroeger vooral de zondagse mars naar de bakker was, gaan we anno 2018 op zoek naar meer uitdaging. Bij de via ferrata’s is het drummen geblazen, en wie ooit de Mont Blanc wil beklimmen, kan beter nu reserveren. Het organisatiecomité van de Dodentocht zag zich vanwege de populariteit voor het eerst genoodzaakt om met een deelnemerslimiet te werken - die dan nog eens in een recordtempo bereikt was. Kortom: de populariteit van wandelen is tot ongekende hoogtes gestegen.

Vanwaar die plotse stormloop? In de eerste plaats omdat we meer en meer beseffen dat we te weinig bewegen, vertelt sportkinesist Delphine De Prest. “Het menselijk lichaam is niet gemaakt om te zitten. Evolutionair gezien zijn we buitenwezens die veel in beweging zijn. Maar op dit moment hebben we bijna allemaal een zittende job, waardoor we niet langer doen waarvoor we gemaakt zijn. En dat zorgt voor stress, vermoeidheid en zelfs chronische aandoeningen.”

Tijd voor actie dus. Letterlijk. En laat wandelen nu net een van de meest toegankelijke activiteiten zijn. “Iedereen kan het. We doen het nu al dagelijks om van de ene plek naar de andere te gaan, en daardoor is het enorm laagdrempelig.” Maar ook fervente sporters ruilen hun loop- of sportschoenen in voor een paar stevige stappers. Delphine De Prest: “Wandelen is low-impact, wat wil zeggen dat de krachten die inwerken op de gewrichten minder groot zijn. Het is minder belastend, dus ligt het risico op blessures en kwaaltjes lager. Dat maakt wandelen ideaal voor wie licht tot matig wil bewegen, maar ook als afwisseling voor doorgewinterde sporters.”

En daarnaast heeft wandelen nog een waslijst aan andere fysieke voordelen, zoals een lager risico op hart- en vaatziekten, diabetes en osteoporose, een betere bloedcirculatie, immuniteit en cholesterol, minder stress én een betere nachtrust. Dan vraag je je af waarom we niet sneller onze stapschoenen aangetrokken hebben.

Bloed, zweet en blaren

Wie dacht dat wandelen vooral slenteren genre ‘oma’s wandelclub’ is, doorgaans gevolgd door een zwaar bier of glaasje porto in de lokale kroeg, heeft het mis. Met de talloze wandelmarathons en trektochten is wandelen serious business geworden. Het grote voordeel is dat je het zo zwaar kan maken als je zelf wil, vertelt De Prest. “Meer kilometers of een stevig stuk bergop, een hoger tempo, andere ondergrond, gewichtjes aan je voeten of in je handen ... allemaal jaagt het je hartslag de hoogte in.” Je verbrandt er misschien niet evenveel calorieën mee als met een rondje hardlopen, maar omdat je hartslag zich wel in de vetverbrandingszone bevindt, is een stevige wandeling een uiterst efficiënte training. Geen wonder dat de wandelschoenen als zoete broodjes over de toonbank gaan.

Al is het niet alleen bloed, zweet en blaren wat de klok slaat. Een van de redenen waarom we zo graag wandelen, is omdat we er ook een mentale opkikker van krijgen. De combinatie van beweging, buitenlucht en de natuur is de ideale cocktail voor ons brein, weet wandelcoach Ruth Jansen. “In de wereld van de neuropsychologie wordt al langer onderzoek gedaan naar de effecten van wandelen op de hersenen. Zo blijkt uit hersenscans dat wandelen al na twintig minuten stress kan verminderen. De bilaterale beweging brengt rust en werkt spierontspannend, waardoor je lichaam het signaal krijgt dat het in ontspanningsmodus mag gaan, én er worden rustgevende neurotransmitters geactiveerd die voor een positief gevoel zorgen. Daarnaast is wandelen een erg lichaamsgerichte activiteit: je zit minder in je hoofd, en kruipt meer in je lijf. Al die positieve effecten van wandelen worden door de natuur nog eens versterkt. Ik noem het de hofleverancier van de mentale veerkracht”, lacht de wandelcoach.

“Een mooie omgeving vermindert stress en angstgevoelens al na vijf minuten. Uit bloedonderzoek blijkt dat simpelweg naar de natuur kíjken er al voor zorgt dat het stresshormoon cortisol afneemt. Bewuste aandacht voor de natuur roept positieve gevoelens als dankbaarheid, mildheid en tevredenheid op. Precies wat we nodig hebben.”

Hardlopen is ook beweging in de natuur. Heeft het dan niet hetzelfde effect? Nee, vindt Ruth Jansen. “Natuurlijk is lopen goed voor ons, maar we willen vaak sneller, harder en beter. Joggen linken we nog te vaak aan presteren, en precies daar knelt het loopschoentje. Wandelen draait om het ont-moeten, ontspanning, rust.”

Geïnspireerd om zelf op wandel te gaan? Zo haal je er het meeste uit.

Tip 1: doe het bewust

Ga van top tot teen je lichaam af. Loop ik niet verkrampt? Zijn mijn schouders laag? Heb ik een frons op mijn gezicht? Vraag je af: kan alles net dat tikje losser? Voel zo bewust mogelijk: de zon, een zuchtje wind, je kleding die tegen je lichaam aan beweegt.

Tip 2: neem de tijd

Ga niet vijf minuten in sneltempo door het bos crossen. Je lichaam heeft een wandeling van minstens een halfuur nodig om de positieve effecten te ervaren. Hou de pas erin: niet te gehaast, maar ook niet slenterend.

Tip 3: let op je ademhaling

Door de jaren heen zijn we heel oppervlakkige ademers geworden, en dat heeft een effect op stress. Door bewust traag en diep in te ademen via de neus en uit te ademen via de mond, en aandacht te schenken aan je houding, breng je jezelf in relaxmodus.

Tip 4: heb oog voor de omgeving

Als je op pad gaat wanneer je overspannen bent, bestaat het risico dat je gewoon doorloopt en niets van de omgeving opmerkt. Het blijft maar malen in je hoofd en je merkt niet meer op wat er te beleven is. Herinner jezelf er regelmatig aan om je omgeving zo goed mogelijk in je op te nemen.