Walnoten zijn goed voor je hart én je darmen LDC

21 januari 2020

12u57 1 Fit & Gezond Letten op je gezondheid, dat is soms een harde noot om te kraken. Letterlijk dan. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat walnoten het ideale tussendoortje zijn, omdat ze goed zijn voor je hart én darmen.

Noten krijgen soms nog een negatieve stempel opgedrukt. Onterecht, want ze zijn lekker en ze bevatten veel vezels, voedingsstoffen en gezonde vetten. Bovendien zijn suiker en koolhydraten bijna niet aanwezig. Een nieuw onderzoek - dat gepubliceerd is in het tijdschrift Journal of Nutrition - toont nog een extra voordeel aan. Van walnoten, om precies te zijn. Het eten van walnoten zou veranderingen in de darmflora teweegbrengen, waar het hart op zijn beurt ook van profiteert.

Voor het onderzoek werden 42 mensen tussen 30 en 65 jaar opgetrommeld. Ze hadden allemaal overgewicht of obesitas. De proefpersonen werden verdeeld in 3 groepen, die 6 weken lang een verschillend dieet moesten volgen. Bij het eerste dieet was het toegelaten om walnoten te eten. Bij de andere twee niet, maar de deelnemers kregen via andere bronnen wel dezelfde voedingswaarden binnen. Bij elk dieet werden verzadigde vetten vervangen door plantaardige oliën of walnoten.

Betere darmbewoners

In de tussentijd wilden de onderzoekers ook de darmbacteriën analyseren. Daarom namen ze om de 72 uur ook een staaltje van de ontlasting van de proefpersonen. Op basis van die staaltjes konden de wetenschappers vaststellen dat er bij de mensen die walnoten aten veranderingen in de darmhuishouding optraden. Zo kregen ze een rijkere - en dus gezondere - darmflora.

“Het walnootdieet zorgde voor een toename van een aantal darmbewoners waarvan geweten is dat ze gezondheidsvoordelen hebben”, reageert Kristina Petersen, onderzoeksassistent aan de Pennsylvania State Universiteit. “Denk aan Roseburia, dat instaat voor de bescherming van de darmwand. We zagen ook een toename van Eubacterium en Lachnospiraceae." Die eerste bacterie-familie zorgde voor een betere bloeddruk, die tweede voor een betere bloeddruk en dito cholesterolwaarden. Met andere woorden: 2 factoren die van belang zijn voor een goede hartgezondheid. Bij de twee andere diëten vonden de onderzoekers géén link tussen een verrijkte darmflora en risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Het ideale tussendoortje

“Het is maar een kleine moeite om je typische snack te vervangen door enkele walnoten, maar het kan je dieet al flink verbeteren”, zegt Petersen nog. “Een gezond eetpatroon aanhouden én elke dag 55 tot 85 gram walnoten eten, kan je darmflora verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten verminderen.”

Ook het Vlaams Instituut Gezond Leven is voorstander van walnoten als tussendoortje. Noten en zaden stonden altijd al in de voedingsdriehoek, maar vroeger moest je ze quasi opsporen met een vergrootglas. In de nieuwe driehoek hebben ze een meer prominente plek gekregen. De reden? “Noten zijn vezelrijk, zitten boordevol nuttige voedingsstoffen en geven je ook een voldaan gevoel”, stelt Loes Neven, coördinator gezonde voeding bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Die combinatie maakt van noten het ideale tussendoortje. “Een koekje is op een-twee-drie verteerd, waardoor je daarna toch naar iets anders grijpt. Een handjevol noten, ongeveer 20 g, is het ideale tussendoortje, ook omdat je het overal mee naartoe kan nemen en kan opeten in noodgevallen.”