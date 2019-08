Waarom zijn de vastgelegde tandartstarieven toch zo wisselend? Guy Van Gestel

06 augustus 2019

12u09

Bron: Dag Allemaal 0 Fit & Gezond Er is eindelijk een tariefakkoord afgesloten voor tandartsen. Maar bijna de helft houdt zich daar niet aan, omdat ze ‘niet geconventioneerd’ zijn. Zo lijkt het alsof er een strikte willekeur heerst. “Maar tandartsen vragen echt niet om het even wat, hoor”, stelt expert Stefaan Hanson.

Hoeveel kost een tandarts nu eigenlijk?

“Heb je even?” glimlacht Stefaan Hanson, woordvoerder van het Verbond der Vlaamse tandartsen. “Het tariefakkoord beslaat liefst acht pagina’s en is zeer gedetailleerd. Maar ik kan wel wat voorbeelden geven van veelvoorkomende behandelingen. Een gewone controle kost 22,50 euro. Een extractie of een tand trekken kost 40,5 euro. Het tarief voor een ‘drievlaksvulling’ bedraagt 63 euro voor volwassenen. Een tweewortelkanaal-behandeling kost dan weer 108 euro.”

Waarom vraagt de ene ­tandarts meer dan de andere?

Omdat amper de helft van de tandartsen in Vlaanderen ‘geconventioneerd’ is en zich aan de prijsafspraken houdt. “De afgelopen jaren zijn de erelonen geïndexeerd met 7 procent, terwijl de kosten stegen met 30 procent”, verklaart Hanson die tweedeling. “Om uit de kosten te komen, moeten zij dan ook vaak wat meer aanrekenen. Uit studies is evenwel gebleken dat die extra’s niet zo groot zijn. De meeste niet-geconventioneerde tandartsen vragen ongeveer 10 procent meer, en bepaalde categorieën patiënten, zoals jongeren, zullen zij wél nog aan conventietarieven verzorgen. Het is dus zeker niet zo dat hun supplementen de pan uit swingen.”

Nagaan of jouw tandarts zich al dan niet aan de conventie houdt, kun je op de lijsten die beschikbaar zijn bij de ziekenfondsen of het RIZIV.

Hoe zit het met beugels en kunstgebitten?

Beugels en blokjes voor jongeren zijn tegenwoordig een hele industrie. Blokjes in de ‘juiste’ kleuren zijn hip en trendy, en dat komt met een prijskaartje. “Ook voor beugels en kunstgebitten zijn er afgesproken tarieven”, zegt Stefaan Hanson. “Veel houvast bieden die echter niet, omdat amper vijf procent van de orthodontisten geconventioneerd is.”

Wat met de terugbetaling door het ziekenfonds?

“Het honorarium voor een extractie bedraagt 40,5 euro, waarvan het ziekenfonds 33,5 euro terugbetaalt. Voor kansarmen met een verhoogde terugbetaling is dat 39,50 euro. Bij een vulling van 63 euro krijg je 54 euro terug, of 62 euro bij een verhoogde terugbetaling. Voor een wortelkanaalbehandeling van 108 euro betaalt de ziekenkas 95,5 euro terug. Die terugbetaling gebeurt wel alleen als je jaarlijks op controle komt. Zoniet geldt er een verminderde terugbetaling.”

De terugbetalingen zijn ­volgens Stefaan Hanson evenwel onvoldoende. “Wij pleiten om die te verhogen en meer te investeren vanuit de overheid. Dan zal het fenomeen van de ‘niet-geconventioneerde’ tandartsen vanzelf verminderen.”

Hoe kan een patiënt op voorhand zeker zijn van de kostprijs?

“Vraag je tandarts hoeveel het zal kosten”, adviseert Stefaan Hanson. “Al kan niet alles vooraf worden ingecalculeerd. Er kan één gaatje zichtbaar zijn, maar een radiografie kan aantonen dat er nog andere problemen zijn.”

