Waarom ziet een babybuik er bij iedere vrouw anders uit? Margo Verhasselt

27 november 2018

11u55 0 Fit & Gezond Meghan Markle is zwanger en de hele wereld zal het geweten hebben. Bij de Hertogin van Sussex begint de babybuik eindelijk op te vallen. Maar hoe komt het eigenlijk dat zo’n buik er altijd erg anders uitziet?

In principe is een zwangerschap maar zichtbaar vanaf het tweede trimester (dus vanaf de 13de week). De reden daarvoor is simpel: voor die tijd zit de baarmoeder nog ‘verstopt’ achter het schaambeen. Zie je er toch al zwanger uit voor die tijd? Dan heb je eerder last van een opgeblazen buik. Weliswaar vaak een gevolg van zwangerschap, maar niet noodzakelijk een teken van zwanger zijn. Ook wie al eerder zwanger is geweest en (alweer) zwakke buikspieren heeft, zal eerder ‘iets’ laten zien.

Elke buik is anders en er kan dan ook geen ‘typische’ buik beschreven worden. Angela Garbes, auteur van het boek ‘Like a Mother: A Feminist Journey Through the Science and Culture of Pregnancy’, benadrukt dat er geen ‘standaard babybuik’ is. Een babybuik ziet er bij elke vrouw anders uit: “er zijn evenveel manieren om er zwanger uit te zien dan dat er mensen zijn die zwanger kunnen worden.”

Er zijn enkele factoren die bepalen hoe een buik eruitziet.

Bij het eerste kindje

Bolle buikjes komen bijna altijd later bij mama’s die voor het eerst zwanger zijn. Hun buikspieren zijn nog niet uitgerokken door een vorige zwangerschap. Bij moeders die al een baby hebben, kunnen de buikspieren ‘meer ontspannen’ zijn en daardoor komt een zwangere buik bij hen ook iets sneller tevoorschijn. Daarnaast dragen nieuwe mama’s hun baby vaak hoger.

Bij een meerling

Vrouwen die zwanger zijn van twee kindjes of meer kunnen iets “zwaarder zijn bij elk stadium van de zwangerschap”, legt de schrijfster uit. De vorm van hun buik kan dan ook iets breder zijn van links naar rechts of meer uitsteken.

Dicht bij de bevalling

Als een zwangerschap in het derde trimester komt dan krijg je vaak niet de verwachtte ‘ballon’-figuur, de baarmoeder gaat zich anders vormen door de positie van de baby. Hoofdjes, billen, armen en benen kunnen heel duidelijk zichtbaar worden.

Grote en gewicht

Sommige vrouwen hebben een smalle, bijna puntige buik; anderen lijken eerder in de breedte uit te zetten. Wat zegt dat? Niet veel, tenzij over de lengte van de moeder. Lange vrouwen hebben over het algemeen smallere buiken, korte vrouwen dragen wijd.

Ook gewicht kan iets te maken hebben met deze ‘buikvorm’: wie al overgewicht had, zal sneller een brede buik hebben, net als wie veel bijkomt tijdens de zwangerschap.