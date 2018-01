Waarom word jij altijd ziek, en andere mensen niet? TVM

Bron: Time 0 Fit & Gezond Het is misschien wel herkenbaar: je probeert zo gezond mogelijk te leven, slaapt elke nacht acht uur, eet genoeg fruit en groenten, en toch word je om de haverklap ziek. Keelpijn, griep, verkouden, you name it, you have it. En dat terwijl andere mensen in je omgeving bijna nooit ziek zijn. Hoe komt dat?

Het korte antwoord: het is mogelijk dat sommige mensen van nature uit een sterker immuunsysteem hebben dan anderen. “Ik heb perfect gezonde patiënten die vijf tot zes keer per jaar verkouden zijn, terwijl anderen met hetzelfde gezondheidsprofiel amper ziek zijn,” zegt huisarts Holly Phillips aan Time. “Het lijkt niet eerlijk, en dat is het ook niet.”

Sommige mensen zouden zelfs resistent zijn tegen bepaalde bacteriële en virale infecties. “Volgens immunologen hebben zij een zogenaamd ‘super-immuunsysteem’. De opbouw van hun genen wordt al jarenlang onderzocht door wetenschappers,” legt Phillips uit.

Het menselijk immuunsysteem is dan ook een complex en moeilijk te ontrafelen kluwen. “We weten dat genen een belangrijke rol spelen, maar experts geloven bijvoorbeeld ook dat het immuunsysteem sterker of zwakker kan worden als je jong bent en zelfs nog voor je geboren bent. “Er zijn factoren tijdens de kindertijd en nog daarvoor, die bijdragen aan de ontwikkeling van het immuunsysteem. Zo is er bijvoorbeeld de hypothesis dat hoe vaker je als kind in contact komt met bacteriën en virussen, hoe ‘slimmer’ je immuunsysteem wordt,” aldus Paolo Boffetta, huisdokter en professor aan de Icahn School.

Levensstijl

Daarbovenop komt natuurlijk dat levensstijl, denk stress, obesitas, alcohol en slechte lichaamshygiëne, wel degelijk je immuunsysteem kan verzwakken waardoor je vaker ziek bent, legt dokter Boffetta uit. “Het is niet omdat je je immuunsysteem niet volledig zelf kan controleren, dat je daarom maar elke avond fastfood moet eten en nooit op tijd onder de wol moet kruipen. Bepaalde voedingstoffen uit groenten en fruit zoals vitamine C, ijzer en zink, zijn essentieel voor een gezond immuunsysteem. Ook omega 3, wat je bijvoorbeeld vindt in vette vis zoals zalm, is noodzakelijk om je immuunsysteem te ondersteunen.”

“Ook voldoende slapen en sporten geeft een boost aan je immuunsysteem, zelfs al lijkt het misschien alsof het niets uithaalt bij jou. Sporten verbetert de bloedcirculatie, waardoor je lichaam automatisch antilichamen aanmaakt die bacteriën tegengaan. Het reduceert ook stress, waardoor je immuunsysteem optimaal kan werken. Tijdens je slaap maakt je lichaam dan weer cytokines aan die je immuunsysteem reguleren en onder andere ontstekingen tegengaan,” sluit Phillips af.

De reden dat jij zo vaak ziek wordt en andere mensen in je omgeving niet, is kortom een combinatie van pech, maar anderzijds toch ook levensstijl. Denk dus vooral niet dat het niet loont om gezond te proberen leven.