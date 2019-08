Exclusief voor abonnees Waarom we zo van drank houden: ‘Jenever walk alone’ Pieter Hulst

31 augustus 2019

17u21

Bron: AD.nl 0 Fit & Gezond Psycholoog en programmamaker Pieter Hulst en schrijver en maker van podcasts Gijs Groenteman ontleden teksten van Nederlandstalige hits. Ze geven antwoorden op prangende vragen die de nummers oproepen. Komen ze er zelf niet uit, dan roepen ze de hulp in van de wetenschap. Vandaag kijkt Pieter diep in het glaasje.

Dikke kans dat u niet weet wat ‘woozy’ betekent. Tot ik dit schreef, wist ik het zelf ook niet. ‘Woozy’ is droeloe, loesoe, toeter, lam, bezopen, starnakel, dronken. En Woozy is de nieuwe single van rapper Caza en de razendpopulaire Ronnie Flex en 2 miljoen keer beluisterd. ‘Shawty is helemaal woozy in de club, club / Als je haar niet remt dan gaat ze nudie in de club, club.’ Vrij vertaald: het meisje is dronken in de dancing, als niemand haar stopt, staat ze straks naakt te dansen. Ik zie mijn oom en tante al denken: tuttut, de jeugd van tegenwoordig zingt alleen maar over drank (en drugs). Maar al sinds jaar en dag is drank een belangrijke muze van menig artiest.

Dat drank slecht voor je is, weet ieder nuchter mens. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie veroorzaakt alcohol één op de twintig doden. Dat is meer dan het aantal slachtoffers van aids, tuberculose en geweld samen. Toch werd twee maanden geleden een onderzoek gepubliceerd dat menig wijn-, bier- en jeneverliefhebber vrolijk zal stemmen.

