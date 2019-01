Waarom we ons meer moeten verdiepen in onze darmen Ally Smid

28 januari 2019

17u40

Bron: Trouw 1 Fit & Gezond Redacteur Ally Smid wil alles over darmbacteriën weten. De wondere wereld van onze darmen, zo bepalend voor ons algehele welbevinden, staat sowieso enorm in de belangstelling.

Ik wist het niet, maar eten kan tot drie dagen in je dikke darm blijven hangen. Kun je je voorstellen wat voor oorlogssituaties zich daar in die tijd onder je buikwand afspelen? Zeker als die darm bacteriën bevat die dol zijn op het produceren van gas. Als je geregeld last hebt van een opgeblazen gevoel en rommelende ingewanden - en wie heeft dat niet? - zou je van binnen weleens met een schone lei willen beginnen. Zeker in de eerste maand van een nieuw jaar.

Bij mijzelf rommelt het ook geregeld. Dat leverde me vorige maand zelfs een spastische darm op. Die gelukkig weer uit zichzelf bedaarde. Een warm bad doet wonderen, maar die had ik tijdens die lange treinreis niet bij de hand. De huisarts kon me de volgende dag geruststellen.

Eten kan tot drie dagen in je dikke darm blijven hangen

Maar wel tijd dus om me eens te verdiepen in de wondere wereld van darmen en hun bacteriebestanden - waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is, getuige ook de tientallen boeken die erover verschijnen.

Gereset

Ik besluit darmfloradeskundige te worden om te weten of sapvasten nu helpt (een week leven op groentesappen). Mmm, in de winter niet aan te raden, je krijgt het snel koud van vasten weet ik van jaren geleden. Bovendien helpt vasten niet genoeg om je bacteriebestand, dat in de war is, te verbeteren, lees ik in het laatste boek van de Britse arts/microbioloog Michael Mosley, die voor de BBC programma’s maakt over gezondheidskwesties. Dat boek, dat afgelopen najaar verscheen, heet ‘Het slimme-darmendieet’ (of hoe je je lichaam van binnenuit radicaal kunt veranderen).

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN