Waarom we het zo leuk vinden om een puist uit te knijpen

Het is simpelweg goor, je krijgt er littekens van en je acne wordt er alleen maar erger van. En toch kunnen we het vaak niet laten om alsnog die ene dikke puist uit te knijpen. Hoe komt dat?

Nog even in het kort waarom het zo slecht is om zelf je pukkels open te knijpen: door aan een puistje te pulken, irriteer je de huid en beschadig je de omliggende huid waardoor je puist er net nog roder en meer gezwollen zal uitzien. Het 'sap' dat eruit komt, kan er bovendien voor zorgen dat je rond de puist nog meer andere puisten krijgt. Daarnaast kan het ook leiden tot permanente pigmentvlekken of littekens.

Waarom doen we het dan?

De meeste mensen weten wel dat knijpen aan puisten slecht is, maar toch doen we het zo graag. Volgens klinisch psycholoog Sanam Hafeez komt dat doordat het heerlijke stofje dopamine vrijkomt tijdens het knijpen. Die stof komt ook vrij tijdens een orgasme bijvoorbeeld, en geeft ons een gelukzalig gevoel.

“Een puist uitknijpen zorgt voor instant bevrediging. Het sap, bloed of vocht zien van een vers uitgeknepen puist, geeft de persoon in kwestie een geslaagd gevoel. Je hebt controle over de situatie, en het maakt je kalm en gelukkig wanneer de vuiligheid er eindelijk uit is,” aldus Hafeez.

Wat als je het echt niet kan laten?

We zijn allemaal mensen, dus de kans is groot dat je na het lezen van dit artikel alsnog gewoon die puist uitknijpt. Daarom een aantal tips van dermatoloog Tsippora Shainhouse om het op de minst schadelijke manier te doen.

1. Was je gezicht met een gezichtsreiniger en water om make-up en ander vuil te verwijderen.

2. Maak de puist schoon met een ontsmettend middel.

3. Was je eigen handen goed, om zo te vermijden dat er nog meer bacteriën in de wonde terechtkomen.

4. Pak een naald of veiligheidsspeld en desinfecteer die.

5. Prik het meest rijpe gedeelte van de puist open met de naald of speld. Meestal is dit de gele kop.

6. Gebruik twee propere oorstokjes om het pus, bloed of sap te stelpen. Probeer het in één of twee keer te doen, zodat je de huid er rond niet irriteert.

7. Ontsmet de wonde een laatste keer met een desinfecterend middel en smeer er eventueel een anti-acne zalf over.