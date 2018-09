Waarom wandelen de ideale kiloverslinder is Lynn Guillaume

25 september 2018

11u30

Bron: Goed Gevoel 8 Fit & Gezond Elke avond een rondje joggen in de hoop enkele kilo’s te verliezen? Niets mis mee, maar dat kan best makkelijker. Door wat vaker je wandelschoenen aan te trekken, bereik je nog meer succes.

Kilo’s die als sneeuw voor de zon verdwijnen? Wie hét succesrecept voor afvallen zonder moeite lanceert, wint zonder twijfel eeuwige roem en rijkdom. Voorlopig zit er niets anders op dan calorieën te schrappen en je fysieke activiteit naar een hoger niveau te tillen. Geen paniek: je hoeft jezelf heus geen Spartaans sportregime op te leggen. Wandelen blijkt de perfecte kiloverslinder. 4 redenen waarom.

Je verbruikt meer calorieën

We horen je al denken: ‘Al joggend verlies je toch een pak meer calorieën dan al wandelend?’ En ja, dat klopt. Met een uurtje lopen verbrand je ongeveer 650 calorieën, met een stevig uurtje wandelen ‘slechts’ zo’n 400. Maar… Hoeveel mensen ken jij die moeiteloos zestig minuten onafgebroken kunnen joggen? Zelfs getrainde lopers houden het vaak bij een sessie van een halfuur, terwijl je voor een fikse wandeling helemaal geen grote sporter hoeft te zijn. Wandelen doet je verbrandingsmotor weliswaar niet sneller draaien, maar je kan het wel makkelijker én langer volhouden. Zo boeken wandelaars op het einde van de rit dus toch het grootste calorieverlies.

Je brengt je vetverbranding op punt

Omdat je al wandelend geen topsnelheid aflegt, blijft je hartslag vrij laag. En laat dat nu net cruciaal zijn om vetcellen de deur te wijzen. Voor een optimale vetverbranding train je het best op 55-65% van je maximale hartslag. Makkelijker gezegd: aan een wandelritme waarbij je nét niet loopt en nog vlot kan praten. Wie regelmatig wandelt zal dit het eerst aan de taille merken. Goed nieuws, want net die vervelende zwembandjes laten zich (zélfs met sport) maar moeilijk wegwerken.

Je loopt minder kans op blessures

Ook jij kent vast iemand die halverwege het start-2-runparcours door blessureleed forfait moest geven. Niet verwonderlijk: joggen zet spieren en gewrichten behoorlijk onder druk, wat zeker bij onervaren sporters niet zonder risico’s blijft. Bij wandelen ligt die blessurekans heel wat lager. Je gooit nog steeds je hele lichaamsgewicht in de strijd – cruciaal voor een goede work-out!- maar je traint op een natuurlijke manier waardoor je minder snel in de problemen belandt.

Het is (bijna) gratis

Een sportbeha, loopbroek, trainingsschoenen… Wie het joggen verstandig wil aanpakken, investeert het best in goed materiaal: een behoorlijke investering. Ook op financieel vlak heeft wandelen een streepje voor. Comfortabele kledij en degelijk schoeisel: meer heb je er niet voor nodig! Waar wacht je nog op?

Wil je weten welke voordelen er nog allemaal schuilen in wandelen? Welke mening hebben sportkinesist Delphine De Prest en klinisch psychologe en wandeltherapeut Liesbeth Saerens hierover? Je leest het allemaal in je Goed Gevoel van deze maand! Haast je naar de winkel en haal snel jouw exemplaar in huis!

