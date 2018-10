Waarom vet lang niet zo slecht is als je denkt Valérie Wauters

Bron: Goed Gevoel 6 Fit & Gezond Het idee dat vet slecht is heerst al erg lang. Nu is het echter tijd om daarop terug te komen. Vet is immers lang niet zo verschrikkelijk als we al lang denken. Zolang je het maar met mate consumeert, en ervoor zorgt dat je calorie-inname vooral uit gezonde vetten komt kan het zelfs best goed voor je zijn.

Ter vergelijking: in proteïnes en koolhydraten zitten ongeveer 4 kcal per gram, bij vetten zijn dat 9 kcal. Laat dat net de zegen en de vloek van vetten zijn: net omdat het zo rijk is aan calorieën zorgt vet ervoor dat je sneller een voldaan gevoel krijgt. Bovendien doet je lichaam er vrij lang over om vet te verteren, waardoor dat voldane gevoel langer aanhoudt.

Vet geeft ook een typische, volle smaak aan voedsel. Het zorgt ervoor dat het mals, rijk en bekoorlijk smaakt. De smaakervaring is vaak helemaal anders dan bij een vetvrije optie, die in de meeste gevallen niet helemaal aan je verwachtingen voldoet. Net die positieve smaakervaring zorgt er trouwens voor dat je je sneller voldaan voelt en vlugger stopt met eten wanneer je genoeg hebt. Waar je van vetarme varianten vaak een grotere portie naar binnen werkt -net omdat ze vaak niet voldoende vullen- zorgen voedingsmiddelen met echte vetten ervoor dat je lichaam je vraatzucht vanzelf een halt toeroept.

Wanneer producenten vet verwijderen uit voeding moeten ze het vervangen door iets anders. Vaak is dat door suiker of een ander overtollig additief. In vele gevallen zijn die suikers en additieven trouwens slechter voor je lichaam dan het vet zelf. Belangrijk is wel om zo vaak mogelijk voor vet van plantaardige oorsprong te kiezen, en dan liefst de mono- en polyonverzadigde vetten, omdat deze het beste zijn voor je lichaam. Zolang je dat doet, en je houdt aan een gezond voedingspatroon hoeft het consumeren van vet absoluut geen struikelblok te zijn voor een gezond dieet.

