Waarom stink je zo uit je mond in de ochtend? Timon Van Mechelen

16u56 0 Thinkstock Fit & Gezond Heeft de ochtendstond bij jou eerder ook een dode vogel dan goud in de mond? Mits wat tongschrapen, flossen en tanden poetsen werk je dat probleem gelukkig snel weg, maar hoe komt het eigenlijk dat je adem ’s ochtends zo stinkt?

Of je nu een wild feestje gehad hebt de avond ervoor of niet, bijna iedereen wordt ’s ochtends wakker met een slecht geurende adem. Alcohol, pikant of gesuikerd eten maken het erger, maar zijn in principe niet de oorzaak.

Meestal ontstaat een slechte ochtendadem doordat de productie van speeksel in de mond ’s nachts afneemt. Vandaar dat je ’s ochtends vaak wakker wordt met een droge mond. Door het gebrek aan speeksel, hebben bacteriën die zich op de tong bevinden vrijspel om te gedijen. De afvalstoffen van deze bacteriën zorgen voor de slechte geur.

Water drinken

Door water te drinken of je mond te spoelen met water, breng je de speekselproductie weer op gang. Daarom dus dat het altijd een goed idee is om een glas water op je nachttafel te zetten. Omdat de slechte geur afkomstig is van je tong, is het daarnaast ook belangrijk om er regelmatig over te gaan met een tongschraper om zeker te zijn dat je terug met een gerust geweten tegen andere kunt praten. Gaat de slechte geur niet weg? Dan kan het zijn dat je een infectie in je mond of een andere medische aandoening hebt. Ga dan voor de zekerheid even langs je huisarts.