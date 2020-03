Waarom ‘sporten zonder buiten adem of uitgeput te raken’ een van de belangrijkste richtlijnen van experts is AW

25 maart 2020

10u49 0 Fit & Gezond Iedereen is vatbaar voor het coronavirus, zelfs wie jong, gezond én sportief is. En al wordt het aangeraden om regelmatig te bewegen en een frisse neus te halen, doe het vooral met mate.

Fysieke activiteit, alleen of met één huisgenoot of vriend(in) wordt toegelaten door de Nationale Veiligheidsraad. Meer zelfs, het wordt aanbevolen. Ze stellen wel één voorwaarde: “Doe het op een verantwoorde manier”. Onze immuniteit voor ziektes en virussen hangt immers nauw samen met de mate waarin we sporten en bewegen. Hoewel fit zijn meestal een voordeel is, kan intensief trainen je weerstand net uitputten, waardoor je vatbaarder bent.



Ook voor wie pas begint met sporten kan de immuniteit onder druk komen te staan. “Tot twee weken lang ben je vatbaarder voor virale infecties en aandoeningen aan de luchtwegen”, zo stond te lezen in de open brief die ondertekend werd door onder meer viroloog Marc Van Ranst, inspanningsfysiologen Romain Meeusen en Peter Hespel, en Sport Vlaanderen. Train beter gedoseerd en garandeer een goed herstel.

Basisregels

De experts geven graag nog enkele tips mee die elke (beginnende) sportieveling in acht zou moeten nemen:

1. Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw dan heel langzaam op

2. Beweeg, train of sport, maar doe het kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk

3. Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten

4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon…)

5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen

6. Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot)

7. Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan 1,5 meter afstand en doe geen high fives, handshakes of hugs

8. Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, etc.

9. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, en ook alleen persoonlijk sportmateriaal

10. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na bijvoorbeeld 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

