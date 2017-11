Waarom sporten in groep beter is voor je gezondheid Charlotte Dierckx

17u35

Bron: Independent 2 Thinkstock Fit & Gezond Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht komen ook die goede voornemens weer akelig dichtbij. Jezelf tot bij de fitness slepen tijdens de koude winterdagen is dan ook al een uitdaging op zich. Door de hulp van een sportmaatje in te roepen worden onze summer goals alvast een pak haalbaarder. Want samen sporten is niet alleen leuker, groepworkouts blijken ook nog eens beter voor je gezondheid.

Wie denkt aan groepslessen beeldt zich overenthousiaste instructeurs vergezeld van energieke muzikale deuntjes in. En dat allemaal terwijl jij al puffend en zwetend staat te squatten naast een wildvreemde. Misschien een beetje gênant, maar een 12 weken durende studie bij 69 studenten aan de University of New England wijst wel uit dat groepslessen een boost zouden zijn voor je mentale, fysieke en emotionele welzijn.

Door in groep te sporten verbetert je mentale gezondheid maar liefst met 13 procent, en ook je fysieke en emotionele gezondheid schieten aanzienlijk de hoogte in met zo'n 25 en 26 procent. Daarnaast hebben onderzoekers ook vastgesteld dat groepslessen je stressniveau met 26 procent doen dalen.

Genoeg redenen dus om je vriendinnen op te trommelen en samen het nieuwe jaar in te zetten met een van deze verrassende sporthypes. Dan sta je in ieder geval al niet meer in je uppie het beste van jezelf te geven.

Pole Fitness

Spice up your workout met Pole Fitness, een technische en intensieve kracht- en cardiotraining aan -jawel- de paal. Terwijl jij werkt aan je kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit, verband je zo'n 500 calorieën. Kleine bonus: je kan er ook nog eens mee uitpakken in de slaapkamer.

Waag je aan een sessie Pole Fitness bij JIMS.

Thinkstock

Ubound

Haal het innerlijke kind in je naar boven met een cardiotraining op de trampoline. De eenvoudige choreografieën zijn een pittige workout voor je lichaam en gezondheid.

Voor je wekelijkse dosis trampolinepret kan je o.a. terecht bij Life Style Fitness.

FloatFit

De watersport waarbij alle oefeningen worden uitgevoerd op een drijvende opblaasbare mat heeft de laatste tijd behoorlijk aan populariteit gewonnen. FloatFit komt in twee varianten: balans & HIIT. Die eerste is vergelijkbaar met een klassieke yogales maar dan op het water. Door de onvoorspelbaarheid van het water vragen de oefeningen extra inspanning. De tweede variant is een High Intensity Interval training, en omvat een reeks intensieve oefeningen die worden afgewisseld door korte rustperiodes.

Squatten en lungen op een luchtmatras doe je bij Thermae Sports of BenEau.

Een foto die is geplaatst door Kim Lottefier (@kimlottefier) op 13 jun 2017 om 21:58 CEST

Ballet Workout

De Ballet Workout is gebaseerd op de basiselementen van klassiek ballet, maar werd speciaal ontwikkeld voor vrouwen tussen 16 en 60 jaar zonder dans- of fitnesservaring, waardoor de sport een pak toegankelijker wordt. De workout, uiteraard op klassieke muziek, focust op spierkracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen.

Ballerina Tatevik Mkrtoumian leert je de kneepjes van het vak in Antwerpen.

Ballet Workout

Aerial Yoga

Aerial Yoga combineert oefeningen uit yoga en pilates met bewegingen uit de acrobatie en dans. Met de workout, die grotendeels plaatsvindt in de lucht, versterk je je buik- en rugspieren. De eerste kennismaking in de hangdoek kan een beetje klungelig voorlopen, maar we beloven dat naarmate je vertrouwen in het stukje zijde toeneemt ook je enthousiasme niet meer te onderdrukken valt.

Yoga in de lucht? Probeer het bij Aspria.

Een foto die is geplaatst door null (@imayogihk) op 03 nov 2017 om 10:52 CET