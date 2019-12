Waarom sommigen nu al snotteren door hooikoorts Merel Knoth

26 december 2019

16u04

Bron: Trouw 2 Fit & Gezond Het is december, maar voor de natuur lijkt de lente al aangebroken. Met de els en hazelaar die in bloei staan, staat ook de hooikoorts voor de deur.

Dat de bloei van deze planten zich zo vroeg aandient, wijt Arnold van Vliet, bioloog aan Wageningen University, aan de klimaatverandering. “Vijftig jaar geleden was de gemiddelde temperatuur in december 2,9 graden, in 2015 was dat in dezelfde maand 9,9 graden”, zegt Van Vliet.

Verschillende pollen

Dit jaar is het, met een gemiddelde temperatuur van 5,9 graden in december wat minder warm, vervolgt hij. Maar ook 5,9 graden is genoeg voor de natuur om uit de winterslaap te komen.

En dat leidt tot hooikoorts. “De meeste mensen hebben last van de graspollen in mei, maar er zijn verschillende periodes van hooikoorts in het jaar, die samenhangen met verschillende pollen. Uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum blijkt dat een derde van de hooikoortspatiënten last heeft van de els- en hazelaarpollen.”

Weinig herkenning

Zo is hooikoorts in december een feit, zegt Van Vliet. Het is, vervelend genoeg voor wie eraan lijdt, een variant die weinig wordt herkend. “Sommige huisartsen weten niet dat de natuur ook in de winter tot bloei komt. Patiënten krijgen te horen dat ze gewoon verkouden zijn, terwijl ze eigenlijk hooikoorts hebben.

De klachten zijn dezelfde: tranende ogen, niezen, verkoudheid. Daarom wordt het vaak verward met een griepje. Ik raad aan om bij twijfel altijd even te testen op allergieën, dit seizoen specifiek op de reactie bij de els, berk en hazelaar.”

Opsporen winterhooikoorts

Het vroeg opsporen van winterhooikoorts is ook om een andere reden van belang, vindt Van Vliet. “Als de hooikoorts nu pas wordt ontdekt, ben je waarschijnlijk te laat. Sommige hooikoortspillen moeten nog vóór het seizoen worden ingenomen. En wie uitgaat van de zomerse hooikoorts, heeft waarschijnlijk geen medicatie meer liggen. Tel daar bij op dat de apotheek met de feestdagen dicht gaat.”

Alleen regen heeft nog effect. Van Vliet: “Een flinke bui spoelt de pollen uit de lucht. Ook een lange periode met vorst is gunstig, maar zit er de komende twee weken niet in.”