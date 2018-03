Waarom sommige mensen meer slaap nodig hebben dan anderen SV

23 maart 2018

08u51 0 Fit & Gezond Je kent het wel: jij zit half versuft naar je computerscherm te staren, een lauwe kop koffie in de hand en een document vol typefouten, terwijl je collega al bijna haar hele takenlijstje voor de dag heeft afgewerkt. Niet eerlijk. Maar je kan er ook niet aan doen, want de één heeft nu eenmaal meer slaap nodig dan de ander.

De meeste volwassenen hebben 7 à 8 uur slaap nodig, weet slaapexpert Ronald Chervin. 'Maar het kan ook gebeuren dat je méér slaapt dan dat, en alsnog moe bent, of dat je al na amper 5 uurtjes vrolijk je bed uitspringt zodra de wekker gaat.'

Hoe dat komt?

Het zit in onze genen

Onderzoek heeft uitgewezen dat ons DNA ook iets te maken heeft met de uren slaap die we nodig hebben. 'Sommige mensen zijn genetisch gewoon voorbestemd om meer tijd in hun bed door te brengen. Ze hebben meer slaap nódig, en daar kan je helaas niet veel aan doen.' Gelukkig zijn er wel een paar andere factoren die we zelf kunnen beïnvloeden. 'Probeer een consequente slaaproutine aan te houden, vermijd cafeïne en alcohol voor het slapengaan en laat computer-, televisie- en smartphoneschermen 's avonds uit.'

Het gaat mentaal niet zo goed

Wie niet zo goed in zijn of haar vel zit, merkt dat vaak ook aan andere zaken. Zoals vermoeidheid, bijvoorbeeld. 'Het is perfect mogelijk om 10 tot 11 uur te slapen en je nog uitgeput te voelen wanneer je het mentaal wat moeilijker hebt,' legt de slaapexpert uit. Onderzoek toonde eerder al een verband aan tussen depressie en slaapstoornissen. Bovendien kan bepaalde medicatie ook als bijwerking hebben dat je slaperig bent, of net 's avonds de slaap niet meer kan vatten. In dat geval ga je dan ook best langs bij een dokter.'

Slaap compenseren werkt niet

Logisch natuurlijk: wie soms tot in de late uurtjes wakker blijft en dat probeert te compenseren door langer te slapen, slaat de bal helaas helemaal mis. Er bestaat immers niet zoiets als slaap inhalen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 10 uur slapen na een kort nachtje maar weinig effect heeft.