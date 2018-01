Waarom skiën een geweldige workout voor je hele lichaam (én geest) is ND

26 januari 2018

11u21

Bron: Time 0 Fit & Gezond Binnenkort een tripje richting besneeuwde bergtoppen op de planning? Tenzij je die vakantie grotendeels in de après-skibar doorbrengt, is zo'n weekje wintersport een prima boost voor je lichaam. "Het vormt de perfecte mix tussen uithouding en krachttraining," legt sportarts Dr. Josef Niebauer uit.

Het zonnetje op je neus, een koud briesje dat over je gezicht waait terwijl je naar beneden zoeft en prachtige uitzichten. Een weekje skiën is niet alleen mentaal puur genieten, ook je lijf heeft er voordelen bij. Veel hangt natuurlijk af van het niveau waarop je skiet en hoeveel Jägermeister er achteraf wordt gedronken, maar toch kan je niet om de voordelen heen, aldus sportarts en cardioloog Josef Niebauer.

Hart, bloedvaten en metabolisme

"Skiën vormt een ideale mix tussen uithoudingssport en krachttraining," aldus Dr. Josef Niebauer. "Het heeft positieve effecten op het hart en de bloedcirculatie en je traint ondertussen ook je beenspieren." Naar beneden skiën is qua voordelen voor je hart vergelijkbaar met fietsen of roeien, vervolgt de arts. Natuurlijk is het effect groter als je door een diepe berg sneeuw moet dan wanneer je slalomt op een vlakke ondergrond. Maar elk type skiën is hoe dan ook voordelig, zowel voor je hart als je metabolisme, alsook voor je bloeddruk. "Ook zagen we in onderzoeken een betere gezondheid van de cellen en aders bij mensen die gingen skiën."

Bij de bewegingen van heupen en knieën spreek je meer spieren aan dan in de meeste sporten Thomas Stöggl, sportwetenschapper

Unieke combinatie

Skiën is volgens de dokter ook een vorm van intervaltraining, waarbij je korte perioden van intensieve beweging afwisselt met rustmomenten. Zo bouw je snel een conditie op, terwijl je ondertussen ook nog eens je beenspieren traint. "De combinatie van verschillende gecoördineerde bewegingen met allerlei technieken - slippen, bochten, glijden, springen - is heel uniek, als je het vergelijkt met andere sporten," weet Thomas Stöggl, een sportwetenschapper en kinesist van de universiteit van Salzburg die onderzoek doet naar skiën. De al dan niet subtiele bewegingen van je heupen en knieën spreekt een veel breder gamma van spieren aan dan wat je bij de meeste sporten gebruikt. Van de lange spieren in je dijen tot de kleine ondersteunende spieren aan je knie: je traint je hele onderlichaam. Daardoor verbeter je je balans en stabiliteit, met een lager risico op blessures tot gevolg.

Mentale gezondheid

Bij dit hele voordelenpakketje krijg je ook nog eens de adembenemende natuurlandschappen cadeau. Onderzoek heeft al aangetoond dat tijd in de natuur doorbrengen je mentale en fysieke gezondheid ten goede komt, terwijl de kou met een beetje geluk je vetverbranding extra activeert. "Skiën is meer dan een sport, het is een totaalpakket dat je heel wat voordelen oplevert." Toch is het belangrijk om niet onvoorbereid de piste op te trekken. "Wie niet fit genoeg is en er dan meteen te hevig in vliegt, kan niet alleen blessures maar zelfs ook hartproblemen krijgen," waarschuwt Niebauer. Al wegen de risico's zeker niet op tegen de voordelen, besluit hij. Voorbereid naar de piste vertrekken? Deze workout die je op voorhand kan doen, perkt de risico's in.