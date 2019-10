Waarom ‘s avonds het beste moment is om je bloeddrukverlagers te nemen Liesbeth De Corte

24 oktober 2019

10u45

Bron: The New York Times 3 Fit & Gezond Ruim anderhalf miljoen Belgen nemen medicatie tegen een te hoge bloeddruk. Zij krijgen nu opmerkelijk advies van een groep Spaanse wetenschappers: “Neem je medicatie ‘s avonds voor je naar bed gaat. Het kan je leven redden.”

Wat is het beste moment om bloeddrukverlagers te nemen: ‘s ochtends of ‘s avonds? Vlak voor je naar bed gaat, zo klinkt het duidelijke antwoord. De medicatie nemen op het juiste tijdstip kan zelfs het risico op een hartaanval halveren. Dat staat te lezen in een studie in het wetenschappelijke tijdschrift European Heart Journal.

Voor het onderzoek verzamelden Spaanse wetenschappers meer dan 19.000 mensen met een te hoge bloeddruk. De ene helft moest z’n medicatie slikken vlak voor ze gingen slapen, de andere helft wanneer ze wakker werden. De proefpersonen werden zes jaar gevolgd. Tijdens die periode kregen 3.246 mensen te maken met hart- en vaatziekten zoals een beroerte, een hartaanval, hartfalen en angina pectoris. 310 patiënten overleden aan hart- en vaatziekten.

Nog belangrijker: deelnemers die voor het slapengaan hun bloeddrukverlagers namen, liepen 56% minder risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten en 45% minder risico om te overlijden door eender welke oorzaak. Ook hadden ze 49% minder kans op een beroerte, 44% minder kans op een hartaanval en 42% minder kans op hartfalen.

Tegen hun verwachtingen in, vonden de wetenschappers nog enkele voordelen van ‘s avonds medicijnen slikken. Het zou er ook voor zorgen dat de nieren beter functioneren en lijden tot gezondere cholesterolwaarden.

Risicofactoren

Kortom, het tijdstip dat je bloeddrukverlagers neemt, heeft een enorme impact op je gezondheid. Dat blijft zelfs zo als de wetenschappers rekening houden met andere risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, type medicatie, slaapapneu, rookgedrag, diabetes en obesitas. De onderzoekers zijn er nog niet achter wat juist de verklaring is voor hun bevindingen.

“Deze studie kan beïnvloeden hoe dokters medicatie tegen een te hoge bloeddruk voorschrijven”, besluit Ramón C. Hermida, hoofdauteur en professor aan de Spaanse universiteit van Vigo. “Vraag eerst raad aan je arts voor je van routine verandert, maar over het algemeen is je medicatie nemen voor je onder de wol kruipt een simpele verandering die je gemakkelijk kunt toepassen.”